Фасад корпуса ВлГУ у Золотых ворот законсервируют до капремонта крыши

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Литфак, филфак, ВлГУ у Золотых ворот – по-разному называют учебный корпус №8. Но сути это не меняет – зданию, где находятся институт искусств и художественного образования (музыканты, театралы) и пединститут (русский язык, филологи), необходим ремонт, причем глобальный. Однако сразу все сделать не получится.

- На данный момент на сайте Госзакупок опубликована проектная документация на проведение первоочередных противоаварийных работ на главном фасаде учебного корпуса №8, - рассказал Алексей Буйлов, начальник управления по эксплуатации и ремонту ВлГУ. – Суть их заключается лишь в консервации того состояния фасада, что мы имеем на сегодняшний день. Просто эти работы необходимо провести прямо сейчас, чтобы не продолжалось дальнейшее разрушение фасада. Чтобы не потерять исторический облик здания.

Дело в том, что уже какое-то время от здания отваливаются куски фасада, его декоративные элементы. Где-то происходят отслоения. А виной всему крыша здания, из-за плохого состояния которой и страдает фасад здания.

- Именно ее плохое состояние заставила нас заняться консервацией объекта, - заявил Алексей Буйлов. – Но сразу заняться ремонтом крыши мы не можем, поэтому решили сначала законсервировать фасад.

Первоначальная стоимость контракта по консервации фасада на сайте госзакупок составляет 904 тысячи 841 рубль и 31 копейку. Как пояснили в ВлГУ, это деньги федерального бюджета, представленные в виде субсидий. В первую очередь, исполнитель контракта должен иметь законное право проводить данный вид работ.

- Дело в том, что здание является объектом культурного наследия, поэтому у подрядчиков обязательна должна быть лицензия министерства культуры на проведения подобных видов работ, - рассказал Алексей Буйлов. – Реестр таких организаций есть. Как правило, этим занимаются реставрационные мастерские. На весь комплекс работ отведено 70 дней. В эти сроки входят в том числе и приемка работ со стороны Государственной инспекции по охране памятников и объектов культурного наследия.

Таким образом, если все пойдет согласно планам ВлГУ, консервация должна закончиться к ноябрю 2022 года. А уже в следующем году в университете планируют вернуться к ремонту крыши.

- До конца года мы поставили себе задачу закончить проект ремонт крыши здания, - сказал Алексей Буйлов. – Это нужно, чтобы его утвердить, пройти экспертизу. И тогда мы сможем заложить в бюджете на будущий год средства на соответствующие работы.