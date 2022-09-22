В главном парке Суздаля хотят сделать литературный сад и веревочный парк

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В древнем городе вновь состоялись общественные обсуждения, посвященные облику парка 950-летия. Напомним, что в первый раз московские архитекторы предложили разбить в парке японский сад и поставить в нем дерево жизни из «Аватара». Однако местные жители остались недовольны такой экзотикой и отправили проект на доработку.

Деревья как опоры

- В прошлый раз мы услышали, что негде спрятаться от дождя, нет туалетов, в плохом состоянии детская площадка, запущен пруд, нет фонтана, нет достаточного освещения. После посещения и обследования парка нами выявлено несколько проблем: разрушенные скамейки, часть парка заросла сорняками, центральная аллея не имеет завершения, изношено покрытие. Некому содержать парк. Не отражен исторический контекст места, нет точек притяжения, - начали свое выступления представители столичного научно-исследовательского института проектирования, технологии и экспертизы строительства.

Новая концепция призвана устранить все эти недостатки. Проектировщики предложили разделить парк на несколько тематических зон. Входная группа и центральная площадь оформлены деревянными башенками, что отсылает к Музею деревянного зодчества.

Схема парка.

- Мы изучили старинные фотографии и решили сделать такие же, как на них уличные чугунные фонари, лавочки и павильоны из бруса. Дорожки будут покрыты плоской брусчаткой, а все вывески и таблички будут выполнены стилизованным старославянским шрифтом, - предложили архитекторы.

В парке, по новой концепции, появляется литературный сад с березовой рощей, черемуховым, рябиновым, сиреневым и вишневым садами, а также со сценическим пространством. Каждая зона будет отсылать к стихам известных поэтов, которые будут выполнены в виде гравировки на камне.

- Несмотря на негативные отзывы, мы решили оставить веревочный парк, поскольку это поможет санировать зону и использовать деревья как опору. Кроме того, веревочный городок, состоящий из четырех локаций, станет точкой притяжения для молодежи и туристов, - уверены проектировщики.

Также в новом парке появится большая детская площадка с резиновым покрытием и фигурками сказочных персонажей, которые отсылают к проводимому в Суздале фестивалю анимации. Площадку разделят на пять зон в зависимости от возраста.

- А еще мы решили сделать тропу здоровья на 80, 190 и 290 метров. На деревья повесим ветряные колокольчики, звук которых благотворно действует на нервную систему и способствует снятию стресса. Дальше идет набережная с прудом, административное здание и спортивная площадка со скейт-парком, памп-треком. Зимой тут можно залить каток и сделать горку, - отметили московские специалисты.

«Это не Суздаль»

Но ни красочное описание, ни яркий ролик о будущем парке местных жителей не впечатлили. Они практически единогласно заявили о том, что «это не Суздаль. В маленький провинциальный городок приезжают отдохнуть и подышать свежим воздухом. И никакие веревочные городки, которые заинтересуют туристов, не нужны».

Входная группа.

Глава администрации Суздаля Сергей Сахаров отчасти с замечаниями жителей согласился, но встал на защиту веревочного городка.

- Веревочный парк — это площадка для активного отдыха. Кроме того, это та коммерческая составляющая, которая позволит содержать парк. Возможно, его нужно просто упростить. Кроме того, ни к чему делать башни, сажать березы и хвойные деревья. Необходимо продумать тропу для занятий скандинавской ходьбой, добавить качелей, подумать насчет амфитеатра и зоны с озером. Не исключено, что там можно будет разводить рыбу или вообще купаться. Все корректировки будут обязательно внесены в проект, - резюмировал Сергей Сахаров.

К слову, примерная стоимость благоустройства парка — 300 миллионов рублей. Понятно, что таких денег в бюджете нет, поэтому рассчитывают на федеральную помощь. Так или иначе, парк должен преобразиться уже к тысячелетию Суздаля.