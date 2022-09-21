Где находятся военкоматы и призывные участки во Владимирской области - полный список адресов и телефонов

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией многие владимирцы начали задавать вопросы: где именно находится районный военкомат, и как с ним можно связаться?

Вот полный список адресов и телефонов районных военкоматов Владимирской области:

Военные комиссариаты города Владимира:

- ул. Стрелецкая, 64

- ул. Карла Маркса, 10.

Телефон: 8(4922)32-51-08.

Военный комиссариат Александрова и Александровского района:

- город Александров, ул. Военная, 1. Телефон: 8(49244)2-16-84.

Военный комиссариат Вязников и Вязниковского района:

- город Вязники, площадь Соборная, 12/2. Телефон: 8(49233)2-10-78.

Военный комиссариат Гороховецкого района:

- город Гороховец, ул. Саваренского, 2. Телефон: 8(49238)2-16-70.

Военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района:

- Гусь-Хрустальный, ул.Прудинская, 11. Телефон: 8(49241)2-42-33.

Военный комиссариат Камешковского района:

- город Камешково, ул. Школьная, 2-в. Телефон: 8(49248)2-16-24.

Военный комиссариат Киржачского района:

- город Киржач, ул. Ленинградская, 32. Телефон: 8(49237)2-09-38.

Военный комиссариат Коврова и Ковровского района:

- город Ковров, ул. Советская, 32. Телефон: 8(49232)4-89-97.

Военный комиссариат Кольчугинского района:

- город Кольчугино, ул. Ульяновская, 46. Телефон: 8(49245)2-30-53.

Военный комиссариат Меленковского района:

- город Меленки, ул. Комсомольская, 101. Телефон: 8(49247)2-34-51.

Военный комиссариат Мурома, Муромского и Селивановского районов:

- город Муром, ул. Московская, 24. Телефон: 8(49234)3-22-58.

Военный комиссариат Петушинского района:

- город Покров, ул. Октябрьская, 44. Телефон: 8(49243)6-20-20.

Военный комиссариат Радужного:

- город Радужный, квартал 17, 111. Телефон: 8(49254)3-29-92.

Военный комиссариат Собинки и Собинского района:

- город Собинка, ул. Набережная, 6. Телефон: 8(49242)2-25-73.

Военный комиссариат Судогодского района:

- город Судогда, ул. Ленина, 52. Телефон: 8(49235)2-10-75.

Военный комиссариат Суздаля и Суздальского района:

- город Суздаль, ул. Ленина, 7. Телефон: 8(49231)2-08-11.

Военный комиссариат Юрьев-Польского района:

- город Юрьев-Польский, ул. Набережная, 88. Телефон: 8(49246)2-20-05.