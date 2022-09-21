Владимирская область заняла 24 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни

. Фото: Лилия КОЗЛОВА

РИА Новости составили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2021 году. В его основе — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе за последние три года. По каждому рассчитывался рейтинговый балл от 1 до 100.

В целом за 2021 год доля населения, систематически занимающегося спортом, составила 49,4 процента. Лидерами являются Сахалинская, Тамбовская области, Краснодарский край, Белгородская, Тюменская области и Дагестан. Во Владимирской области тоже не самые плохие показатели — физкультурой и спортом в регионе регулярно занимаются более 600 тысяч человек.

Что касается вредных привычек, то эксперты отмечают, что курильщиков становится меньше, а вот ситуация с алкоголизмом остается острой. На одного взрослого жителя региона приходится 9,1 литра чистого спирта. Это на полтора литра больше, чем в 2020 году.

Во Владимирской области показатели заболеваемости с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» по итогам 2021 года составили 122,6 случаев на 100 тысяч человек, что в 2,6 раза выше, чем в среднем по стране. На это обратил внимание глава государства в разговоре с губернатором Александром Авдеевым, сказав, что «такое количество страдающих от алкоголизма граждан — много». В общем, спорт нам в помощь.

Если говорить о рейтинге в целом, то Владимирская область заняла в нем 24-ю строчку из 85, что очень даже неплохо. За год региону удалось повысить свой балл на 5,4 и сейчас показатель составляет 72,1.

Из ближайших географических соседей нас опережает только Рязанская область, которая занимает пятую строчку рейтинга. Высокую позицию эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий, низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда и невысоким уровнем смертности, обусловленной потреблением алкоголя.

Москва занимает 29-е место, Нижегородская область — 35-е, Ярославская — 48-е, а Ивановская — 55-е.

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока.