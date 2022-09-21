Владимирская область лидирует по количеству несанкционированных свалок

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Залежи мусора регулярно обнаруживают как на сельскохозяйственных угодьях в области, так и в лесах. И если в первом случае заставить убраться хозяев можно (хотя обычно получается это не с первого раза), то во втором – практически нереально.

За восемь месяцев этого года во Владимирской области обнаружили 33 незаконные свалки, раскинувшиеся на 23 тысячах квадратных метров. Для сравнения: за то же время 29 свалок нашли в Костромской области, 8 – в Ивановской области. Только в конце лета на владимирских землях нашли три свалки отходов производства, потребления и лесозаготовки на общей площади 2799 квадратных метров. При этом в этот же период у соседей в Костромской области обнаружилась лишь одна свалка на площади 100 «квадратов», в Ивановской области – тоже одна на площади 240 квадратных метров.

Впрочем, владимирцы не только превращали участки в свалки. Так владельцы шести участков в Петушинском районе получили предупреждения: их плодородные земли не только заросли сорняками, но и постоянно горели. В Меленковском районе местный житель вырыл на своей земле карьер глубиной два метра, а рядом устроил свалку. При этом проблема с зарастанием пустующих сельскохозяйственных земель сорняками есть и в пределах Владимира – на присоединенных территориях. Депутаты даже предлагали жёстко подойти к этому вопросу и отбирать у нерадивых хозяев землю. Но пока не сложилось.

А некоторые жители региона этим летом превратили в стихийные свалки и территории лесничеств. Волонтерам пришлось вывозить мусор из Торчинского урочища и урочища имени Лакина. Регулярно волонтеры убирают мусор и в других лесах. Впрочем, нужно признать, что в этих местах традиционно отдыхают многие, это не запрещено. А вот условий для утилизации последствий отдыха – хотя бы простого контейнера для мусора – в этих местах нет.

КОНКРЕТНО

Всего в трех регионах в этом году мусором завалили около семи гектаров, ущерб от этого составил 24 миллиона рублей. При этом убрать с сельскохозяйственных угодий Владимирской и Костромской областей удалось только 11 несанкционированных свалок на общей площади 6912 «квадратов».

Как сообщили в Россельхознадзоре, на владельцев «мусорных» земель возбудили 20 уголовных дел и выписали штрафов почти на полтора миллиона рублей. Кроме того, от хозяев участков пытаются добиться исправления ситуации – они должны убрать мусор и восстановить плодородную почву.