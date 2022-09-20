Владимирское «Торпедо» поборется за Кубок с «Акроном». Объясняем, что это за команда

Фото с сайта "Торпедо" Владимир.

Прошла жеребьевка четвертого раунда Кубка России по футболу в сетке «Путь регионов». Это соответствует 1/32 финала в старом формате Кубка. С этого момента к победителям прошлых этапов присоединяются клубы первой лиги.

По итогам жеребьевки владимирскому «Торпедо» достался в соперники «Акрон» из Тольятти. По сути, клуб является преемником известной футбольный команды «Лада-Тольятти», который перестал существовать в 2010 году. Правда, через два года его воссоздали, но летом текущего года расформировали во второй раз.

Сам футбольный клуб «Акрон» был основан в 2018 году. В сезоне 2019-2020 стал победителем Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». В первой лиге футболисты стали выступать недавно, с сезона 2020-2021. Приоритетом в селекционной работе клуба является возвращение воспитанников Академии футбола имени Ю. Коноплева, а также футболистов, ранее уже игравших в Тольятти.

Интересно, что «Акрон» - один из немногих примеров в России, когда профессиональный клуб живет не на бюджетные деньги налогоплательщиков, а на средства частного спонсора – «Акрон Холдинг». Именно история развития «частного клуба» послужила основой для специального выпуска у популярного футбольного блогера «Красава» (под ником скрывается экс-футболист Евгений Савин). После этого о клубе узнала вся футбольная Россия.

Зимой прошлого года главным тренером «Акрона» был назначен испанский специалист Рамон Трибульетч. Однако 19 января этого года стало известно, что из-за отсутствия необходимой лицензии испанец не сможет возглавить клуб, и он был переведен на должность технического директора. Главным тренером клуба сейчас является Евгений Калешин, который ранее в числе прочих возглавлял тольяттинскую «Ладу», а также «Томь», вторую команду «Краснодара», новороссийский «Черноморец», калининградскую «Балтику» и «Тверь».

ФК "Акрон". Фото с официального сайта клуба.

Сейчас команда занимает 17-ю, предпоследнюю, строчку турнирной таблицы, опережая только «Волгу» из Ульяновска. Именно поэтому владимирские болельщики восприняли новость о сопернике с энтузиазмом, мол, у команды не лучшие времена. Однако лучше заранее не радоваться, в футболе бывает всякое. Тем более что из обоймы владимирского «Торпедо» из-за травм выбыли лидеры команды.

- У Полякова был разрыв связок, сейчас они срослись, но из-за рубца остались болевые ощущения. Тут надо терпеть и, наверное, начинать играть через боль. Но доктор сказал, что нужно еще взять паузу. Будет он терпеть или не будет, я не знаю. Не понимаю я такую травму на полтора месяца, - говорит главный тренер «Торпедо» Александр Горбачев. - А вот у Никиты Андреева ситуация серьезная. У него проблема с коленом, скорее всего, придется делать пластику. Так что забыли про Никиту, он нам в этой части сезона не поможет.

Кубковый матч состоится во Владимире с 4 по 6 октября. Точная дата игры определится позднее.