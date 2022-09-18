В Центральном парке можно сделать прививку от коронавируса и гриппа

Пункт вакцинации в Центральном парке. Фото департамента здравоохранения.

Во Владимирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Каждый день число заболевших переваливает за 400, причем болеют все — от самых маленьких до пожилых. Последние по-прежнему переносят болезнь тяжелее, и зачастую именно они оказываются в больницах и реанимациях. По мнению врачей и эпидемиологов, единственная возможность защитить себя от коронавируса — сделать прививку.

Во Владимирской области проживает 354521 человек старше 60 лет, из них привиты от коронавируса — 262857 человек, что составляет 74,1 процента. Бабушек и дедушек ежедневно обзванивают, приглашая на вакцинацию, в отдаленные населенные пункты выезжают мобильные бригады. Кроме того, пожилых предлагают доставить в пункты вакцинации абсолютно бесплатно. Выезды организуются специальным автотранспортом по утвержденному графику. На транспорте учреждений социального обслуживания населения на прививку в медицинские организации уже доставлены 13,1 тысячи человек, в том числе 6,6 тысяч человек – на второй этап прививки.

Желающие сделать прививку от ковида могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8(4922)36-28-33.

Не стоит забывать и о сезонных заболеваниях ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю в больницы обратилось 10234 человека, среди них 4299 детей. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению на 96 процентов. В возрастной группе 15 лет и старше он превышен на 196 процентов, 7-14 лет – на 49,9 процента, 3-6 лет – на 9,4 процента.

Если мы говорим о Владимире, то и здесь похожая ситуация. За неделю с признаками ОРВИ за помощью обратилось 3696 человек, среди которых 1774 ребенка. Эпидемический порог превышен на 90,1 процента. В возрасте 15 лет и старше — на 195,2 процента, 7-14 лет — 60,3 процента, 0-2 года — 44 процента.

- С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на 36 неделе было проведено 126 исследований: основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы), - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве советуют не медлить и начать делать прививки от гриппа, чтобы успел сформироваться иммунитет. Тем более что вакцин в регионе достаточно, как и пунктов, где можно сделать прививку. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, а также в других общественных местах.

Так, 17 сентября новый пункт вакцинации открылся в Центральном парке культуры и отдыха. Он располагается в здании оздоровительного комплекса (заезд со стороны улицы Мира). Привиться от коронавируса и гриппа там можно по субботам с 11 до 15 часов. Кроме того, в первый выходной день сделать прививку можно в гипермаркетах «Глобус» (с 10 до 16 часов) и «Лента» (с 10 до 14 часов), а также на рынке «На Студеной» (с 11 до 14 часов). В воскресенье вакцинация доступна в городской больнице №5 с 9 до 12 часов.