В Муроме при строительстве моста через Оку завершена надвижка пролета с нижегородской стороны

Мост через Оку. Фото ГК Автодор.

Госкомпания «Автодор» 14 сентября сообщила о том, что на строительстве моста в Муроме произошло знаковое событие — с нижегородской стороны был надвинут пролет длиною в 235 метров. Работы на будущем скоростном автобане ведутся полным ходом.

Два участка

Надвижка пролетного строения моста означает, что берега между Владимирской и Нижегородской областями стали еще ближе, и в скором времени по этому мосту физически можно будет перебраться на противоположную сторону. Причем пролет весом в 1184 тонны мостовики собрали всего за три месяца, после чего водрузили их на опору.

Тем временем, вовсю идет возведение трассы на всей территории Владимирской области. Несколько дней назад Президент России торжественно открыл движение по части нулевого этапа, который проходит в Подмосковье, а в самое ближайшее время это произойдет и на наших просторах.

Фото ГК Автодор.

- Большую работу проводим по сдаче Южного обхода Владимира. Рассчитываем запустить его в середине октября: на сегодня из 26 километров участка уже 13 в асфальтобетоне, установлены мачты освещения. Большая работа ведётся также на участке от пересечения с М-7 «Волга» (это 47 километр) и 10 километр до развязки М-12 и М-7. Сдадим в конце года, - рассказал руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко в середине августа на совещании с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

По состоянию на текущий момент в госкомпании подтвердили, что сроки остались прежними — первым из двух участков в регионе будет открыт «Южный обход-2» именно в середине октября.

Вторым участком станет кусок автобана, который протянется от Покрова до Владимира, и фактически сольется с «Южным обходом-2». Таким образом, в общей сложности движение откроют по 85 километрам платной трассы.

А если и дальше все пойдет по намеченному плану, то в сентябре 2023 года движение откроется по третьему этапу — от развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный до Мурома.

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Проколы под автобаном

Мостов, развязок и путепроводов на трассе тоже будет немало. В числе основных путепроводов все тот же вантовый мост в Муроме, а также мост через реку Киржач. Что касается развязок, то их во Владимирской области уже точно будет пять: в Петушинском районе у Покрова организуют технологический съезд с выездом на дорогу Пекша- Ларионово — Караваево (здесь разместится дорожно-эксплуатационное предприятие), далее организуют развязку с М-7 на Южном обходе, развязку с Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе, развязку с трассой Драчево-Бутылицы-Меленки в Селивановском районе (пока числится, как проектируемая), а также развязку с трассой «Муром-М-7» у возводящегося моста.

Некоторые владимирцы задали резонный вопрос: как быть пешеходам? Оказывается, на все 811 километров автобана проектировщики предусмотрели всего пять пешеходных переходов.

- Один из них будет расположен во Владимирской области, - объяснила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Правда, в компании пока не смогли уточнить, где конкретно он будет находиться. В ведомстве лишь отметили, что трассу проектировали так, чтобы она находилась на отдалении от населенных пунктов, а на пересечениях с местными дорогами построят путепроводы — местные шоссе пройдут над автобаном.

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Впрочем, проблемы для грибников, охотников, рыбаков и других любителей природы это не отменяет. Но в «Автодоре» успокоили.

- Предусмотрены проколы для проездов и проходов для домашних животных, там можно будет пройти пешком, - заключила Татьяна Шадрина.

Впрочем, конкретных точек пока тоже нет. Что до диких животных — то для них сооружают биопереходы после консультаций с охотхозяйствами.

КСТАТИ

Пока доподлинно неизвестно, сколько именно будет стоить проезд по М-12 на территории Владимирской области. Распоряжение правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина установило лишь сам факт платности. Конкретные цены устанавливает ГК «Автодор». В компании отметили, что пока ценник обозначен исключительно в Подмосковье. Там для легковых автомобилей установлена планка в 89 рублей за 22 километра.