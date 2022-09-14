На лекарства владимирским льготникам дополнительно выделили 276 миллионов рублей

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12 сентября состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания, где главной темой стали поправки в бюджет. «Социальный пакет» вырос на 2,5 миллиарда рублей. Большой транш получила система здравоохранения.

Деньги детям-диабетикам

- В бюджете дополнительно выделили 276 миллионов рублей на льготное обеспечение граждан. Общий объем расходов составляет 3,3 миллиарда рублей. Это на 27 процентов выше уровня прошлого года, - отметил вице-губернатор Вячеслав Кузин.

В частности, было решено увеличить расходы на лекарства для детей-диабетиков. Изначально сумма была примерно пять миллионов рублей, а сейчас она выросла до 53,7 миллионов. На эти деньги закупят инсулиновые помпы, датчики для сенсоров и комплекты расходников для 370 детей.

Еще 215 миллионов рублей направят на медикаменты для 3,5 тысяч других льготников.

- Ситуация с обеспечением льготными лекарствами до сих пор требует повышенного внимания. Мы очень рассчитываем, что эти средства департамент здравоохранения своевременно и эффективно направит на нужды людей. Важно, чтобы пациенты получали необходимые лекарства вовремя, - подчеркнул председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

Кроме того, были увеличены расходы на реконструкцию здания Ковровской районной больницы в поселке Мелехово на 19,7 миллиона рублей из-за удорожания ее стоимости.

Также по договоренности с Правительством РФ 1,3 миллиарда рублей направляется на строительство инфекционного корпуса.

Поликлиника в Струнино под угрозой

Народные избранники обратили внимания еще на два больных вопроса. Например, на отсутствие поликлиники в микрорайоне Юрьевец. Она должна появиться на первом этаже в строящемся доме.

- Из-за ковида шестую больницу отдали под госпиталь, и люди очень ждут появление новой поликлиники. Им все обещают и обещают, но она так и не появляется, - отметил депутат Сергей Казаков.

Фото АВО.

Вячеслав Кузин объяснил, что сейчас идет подготовка к процедуре лицензирования, без нее поликлинику открыть не могут.

Возникла обеспокоенность и по другому объекту — поликлинике в Струнино. Ее должны были открыть в сентябре, однако до сих пор не сделана крыша, стоит одна коробка.

- 260 миллионов рублей были выделены по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», и есть риск не освоения средств и возврата их в федеральный бюджет. Но есть ли у области деньги, чтобы в случае чего достроить этот объект? А то получится еще один долгострой. Необходимо взять этот объект под особый контроль, - уверена депутат Ирина Кирюхина.

Согласно проекту новой поликлиники, на первом этаже будет вестибюль, пост охраны, картотека, справочная, гардероб для посетителей, прививочная, санузлы. И кабинеты: рентген, флюорография, перевязка и прививочный, отоларинголог, неотложная помощь, сестры-хозяйки. На втором этаже будут вести прием врачи, также здесь откроют кабинеты функциональной диагностики, диспансеризации, ЭКГ, УЗИ, рентгена и моечную эндоскопов. В подвале обустроят гардеробную для медперсонала и врачей, душевые и санитарную комнату, помещения для хранения дезинфицирующих растворов, грязного белья, архив, кладовые. Больница сможет принимать 250 человек за смену.

Напомним, когда губернатором была Светлана Орлова, жители Струнино во время прямой линии с президентом пожаловались на закрытие нескольких отделений больницы. Они заявили, что их заставляют ездить в Александров и стоять по несколько часов на приеме к врачу.