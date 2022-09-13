Во Владимире Соловьиный пруд сделали «лысым», спилив часть старых ив

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад возмущенные владимирцы выложили в соцсетях изображение спиленного ивняка, росшего на берегу Соловьиного пруда. Картины действительно выглядели жутковато. Вдоль берега остались одни пеньки, среди которых сидели рыбаки. По словам горожан, хорошие деревья зачем-то уничтожили, лишив пруд значительной части зелени.

Рыба не клюет

На берегу Соловьиного пруда действительно оказались складированы аккуратно спиленные стволы толстого ивняка, а по берегам раскинулись свежие пеньки. Причем почти вся северо-восточная часть пруда оказалась «голой». Под ногами можно заметить не менее свежие опилки, на которых пристроились местные рыболовы.

- Несколько дней назад спилили, - рассказывает рыбак по имени Дмитрий. - По нам, так зря это сделали — когда над водой стояли деревья, рыба лучше клевала, а водятся здесь уклейка, карась и даже карп. Не понимаем, для чего надо было пилить хорошие деревья?

Родители, гуляющие у водоема с детьми, тоже не выражают восторга по поводу пропавшей ивы, но объясняют, что спиливали их не просто так.

- Мы сами не видели, но слышали, что одно дерево упало в воду, поэтому и начали пилить. Конечно, среди пеньков не так приятно гулять, как в тенечке, - объяснили молодые мамы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как известно, Соловьиный пруд находится на территории, принадлежащей ВлГУ. Именно его сотрудники ведают вопросами благоустройства не только водоема, но и всей здешней округи. Сотрудники университета рассказали, что действительно проводили работы по опиловке деревьев, но никакого «варварства», в котором некоторые горожане их поспешно обвинили, в помине не было.

- Ивы срубили в первую очередь потому, что поступали обращения от самих жителей на то, что университет несвоевременно удалил упавшие в пруд после урагана деревья, - объясняет проректор по административной работе и управлению хозяйственным комплексом ВлГУ Максим Фабриков. - Там был сухостой, который оказался настолько гнилым, что разлетался даже при ударе об воду — никакой ценности эти деревья уже не представляли.

Проректор по административной работе и управлению хозяйственным комплексом ВлГУ Максим Фабриков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Поэтому вуз не стал откладывать, изыскал из собственных средств деньги и нашел подрядчика на проведение опиловки.

Пруд под особым вниманием

Руководство университета заверило, что ликвидируют исключительно старые деревья. Тех же «старичков», которые чувствуют себя нормально, никто не тронет.

- В первую очередь мы руководствуемся тем, что если дерево старое, сухое и перестало жить, его нужно удалить, чтобы оно не упало на людей или припаркованный под ним транспорт. Также проведем опиловку высоких крон, которые имеют большой наклон и могут повредить стоящий рядом жилой дом, - говорит Максим Фабриков и демонстрирует бумагу, на которой записаны пожелания жителей домов, стоящих на берегу Соловьиного пруда.

Оказывается, руководство вуза постоянно находится в контакте с жильцами, и старается, по возможности, выполнять все их пожелания. Дело тут еще и в том, что среди жильцов немало сотрудников самого ВлГУ, так как дома в былые годы строили как раз для них.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Помимо благоустройства территории, в списке значится та самая опиловка — ей сейчас и занимаются, и работы еще не завершены — старые деревья допилят, а весь сухостой и оставшиеся пеньки обязательно с берегов уберут. При этом университет планирует тут же провести компенсационные высадки.

- Это будут тоже ивы, но сейчас мы подбираем сорт. Это будет что-то декоративное, что-то интересное, - пообещал Максим Фабриков. - Высадки планируем осуществить уже в сентябре-октябре, но все зависит от конкретного типа деревьев.

КСТАТИ

Когда шло голосование за выбор общественного пространства на благоустройство, студенты ВлГУ толпами бегали в соседнее здание городского Управления ЖКХ, где голосовали за проект преображения Соловьиного пруда, который придумали другие студенты университета, и в итоге совместными силами победили. Впоследствии мэрия передала элементы благоустройства в ведение ВлГУ, и с тех пор университет поддерживает Соловьиный пруд в хорошем состоянии.