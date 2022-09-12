Александр Авдеев: «Низкая явка на выборах связана с тем, что мои оппоненты не мобилизовали свой электорат»

Александр Авдеев Фото: Виктория СУХОВА

11 сентября во Владимирской области завершилось трехдневное голосование по досрочным выборам губернатора. Общая явка составила 29,05 процентов, что не так уж и много. Безоговорочную победу с результатом 83,68 процентов одержал Александр Авдеев.

По его мнению, низкая явка связана с двумя факторами — его оппонентами и выборами 2018 года.

- Если бы мои оппоненты могли мобилизовать свой электорат, то на выборы пришло бы на 50-60 тысяч человек больше. И тогда мой результат был бы не 83 процента, а 60-70 процентов, как и прогнозировалось, - подчеркнул губернатор. - Ну и, наверное, у части людей случилась переоценка выборов 2018 года. Поэтому такой результат по явке.

К слову, свой результат Александр Авдеев уникальным не считает, ведь в соседних регионах цифры похожие.

- Объяснение очень простое: люди в нашей стране сплотились вокруг хозяйственно-патриотической повестки. Для меня это была не предвыборная кампания как таковая, а хозяйственная работа, направленная на реализацию тех задач, которые стоят перед областью, и решения тех проблем, с которыми жители обращаются при встречах, на прямых линиях, через наказы. Тем не менее, я благодарю все жителей Владимирской области за оказанное доверие, - резюмировал Александр Авдеев.

Напомним, что по итогам выборов на втором месте оказался кандидат от КПРФ Антон Сидорко. За него проголосовало 6,53 процента избирателей. Третье место занял Сергей Корнишов, который представлял региональное отделение партии ЛДПР. Свои голоса ему отдали 3,35 процента жителей региона. За Сергея Бирюкова из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проголосовало 2,45 процентов избирателей. И, наконец, на последнем месте оказался кандидат от «Партии роста» Александр Субботин. За него свои голоса отдали 2,01 процента избирателей.