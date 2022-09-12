Кто такой Александр Авдеев, победитель выборов губернатора Владимирской области

Фото АВО.

К полуночи 12 сентября было обработано более 90 процентов протоколов для голосования. Официально Избирательная комиссия Владимирской области собирается подвести итоги лишь 14 сентября. Но уже сейчас очевидно, что победу на выборах губернатора 33 региона одержал Александр Авдеев. Слишком велик отрыв, так как на тот момент он набрал 83,98% голосов. У ближайшего конкурента - коммуниста Антона Сидорко - к тому моменту было всего 6,44% голосов. Слишком велик отрыв. И значит пришло время рассказать о победителе.

Впрочем, трудно представлять того, кто и так достаточно громко заявил о себе. Все-таки Александр Авдеев управлял Владимирской областью с октября 2021 года. И за почти год уже успел себя ярко проявить вполне конкретными делами. Так что «темной лошадкой» в отличие от Владимира Сипягина он не был.

Родом из Калуги

Александр Авдеев до назначения на должность главы 33 региона пять лет был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. При этом сам он родом из Калуги, где закончил и школу, и вуз. А потом он пошел на Калужский турбинный завод, где у него родители работали. Однако быстро сменил заводскую деятельность на финансовую. В 1996 году Александр Авдеев перешёл на стажировку в Сбербанк РФ по городу Калуге, где официально проработал в течение последующих трёх лет. И дальше, вплоть до 2007 года его деятельность была связана с финансами. В 1999 году он поступил на работу в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области на должность финансиста-аналитика. С 2001 по 2006 год работал финансовым аналитиком, а потом начальником финансово-аналитического отдела в компании «Группа Эликор».

Во Владимирской области Александр Авдеев сразу повел себя достаточно активно. Ездил по всем районам, начал строительство ковидного госпиталя, пробил Владимиру инфраструктурный кредит на новые автобусы. Обо всем отчитывался в социальных сетях (вел их он с помощью специалистов, чего не скрывал).

Очевидно, что именно грамотная работа в качестве главы региона была оформлена как часть предвыборной кампании. Впрочем, говорить о том, что у Александра Авдеева не было политической программы, тоже не правильно. Просто он ее заявил ровно один раз, во время своего выступления перед депутатами Законодательного собрания 24 марта.

Импортозамещение в сельском хозяйстве

Тогда в марте Александр Авдеев наметил амбициозную задачу для Владимирской области – обратить сложные внешнеполитические обстоятельства в новые возможности развития.

- Мы вступаем в новое время. Время важных задач и важных решений! В первую очередь, нам предстоит нивелировать сдерживающие факторы развития региональной экономики. В том числе, преодолеть дефицит энергетических мощностей, совершенствовать социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру, – заявил глава области. – Для того, чтобы сделать Владимирскую область привлекательной, нужно вкладываться в развитие инфраструктуры промышленных площадок и, конечно, сделать бизнес-среду максимально благоприятной, открытой и комфортной, устранить все лишние барьеры и согласования, минимизировать контроль и надзор.

Как пример, еще осенью 2021 года Владимирская область получила ряд инфраструктурных кредитов, один из которых пошел на реконструкцию коммунального хозяйства города Александрова.

- Новая политическая повестка актуализировала запрос на импортозамещение в сельском хозяйстве. Здесь потребуются опережающие вложения средств на обработку земли. Наша цель – ежегодно наращивать 10-15 процентов производства сельхозпродукции, – обозначил тогда Александр Авдеев.

В том числе, это планируется сделать за счет более активного ввода в оборот земель сельхозназначения. По недавним заявлениям директора департамента сельского хозяйства Константина Демидова, сейчас удается вводить в оборот не больше 10 тысяч гектаров земель в год. Ведомство подбирает разные варианты для увеличения ввода неиспользуемых земель. Рассматривается возможность возмещения до 50 процентов затрат селян на приобретение специализированной техники, которая удаляет с полей древесно-кустарниковую растительность.

. Фото: Катерина КАРПЕНКО

Медицина и общественный транспорт

Также Александр Авдеев поставил себе, как кажется порой, невыполнимую задачу – спасти региональную медицину. По его словам, он хочет создать «дружелюбную и комфортную для граждан систему здравоохранения». И если два из трех этапов не так просто пока оценить (повышение прозрачности закупок лекарств и ответственность медучреждений за работу с пациентами), то вот третий с каждым днем обретает все более четкие контуры.

Речь о строительстве областного инфекционного корпуса и создании в регионе медицинского вуза. Первый потихонечку строят на базе ОКБ. Летом Председатель Правительства России Михаил Мишустин пообещал Владимирской области 1 миллиард 300 миллионов рублей на то, чтобы достроить инфекционный корпус. Планируется, что его введут в строй к концу этого года.

Момент подписания соглашения по открытию медвуза в регионе. Фото АВО.

Что касается медвуза, то 7 сентября было подписано соглашение о создании в регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Медицинский вуз должен принять первых студентов уже в следующем году. На первом этапе планируется открыть сто бюджетных мест по самому востребованному направлению «Лечебное дело» и потом, по мере развития университета, открывать узкие направления.

- Со временем, если мы увидим, что у нас есть бюджетная и финансовая возможность, то будем заинтересованы в развитии других факультетов и кафедр, которые бы готовили специалистов по узким специальностям. Важно закрывать те востребованные ниши, которые возникают в нашей системе здравоохранения, - подчеркнул Александр Авдеев.

При этом это будет полноценный филиал с шестилетним курсом обучения, ординатурой и дополнительным образованием для практикующих врачей. Учить в вузе будут преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета, а также практикующие врачи 33 региона. На сегодняшний день поступило большее ста резюме от владимирских специалистов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ещё одна тема, которая в обозримом будущем может зазвучать в позитивном ключе, – это общественный транспорт. Александр Авдеев обещал, что систему пассажирских перевозок сделают экономически оправданной и устойчивой. Пока же с помощью инфраструктурных кредитов потихонечку обновляется парк общественного транспорта в регионе. Так, во Владимире около месяца назад впервые за много лет купили пять новых троллейбусов. В других городах приобретают автобусы. Впрочем, большинство специалистов говорит, что чтобы решить все проблемы с общественным транспортом, нужно повышать тариф. Пойдут ли на это в «белом доме» покажет лишь время.

В любом случае у Александра Авдеева еще море работы. И теперь у него есть пять лет на то, чтобы ее сделать.