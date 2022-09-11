Про музей «Старая аптека» во Владимире расскажет «Первый канал»

Фото с сайта мэрии Владимира.

В последнее время постоянно говорят о необходимости развивать внутренний туризм, что, в общем-то, вполне понятно и очевидно. И город Владимир, который и раньше привлекал толпы туристов, может на этом фоне раскрыться еще сильнее.

Помочь в этом может «Первый канал», который снимает во Владимире выпуск своей новой передачи «Поехали!», которая как раз и посвящена внутреннему туризму. В передаче, которая должна выйти на федеральном телеканале 17 сентября, представят туристические достопримечательности и природные красоты Владимира.

Режиссер Алексей Фетисов называет программу «инструкцией к путешествию», поскольку наряду с хорошо известными историческими памятниками зрителям представят местную туристическую инфраструктуру - от гостиниц и ресторанов, где можно остановиться и вкусно поесть, до нестандартных музеев и сувенирных лавок.

Во владимирском выпуске «Поехали!» покажут, в частности, хрестоматийные Золотые ворота, Успенский собор, колесо обозрения «Небо 33» и - с особым вниманием - муниципальный музей «Старая аптека» на пешеходной улице Георгиевской.

«Старая аптека» во Владимире не просто старая по годам, но во всех смыслах уникальная. С 1805 по 2008 годы в доме на улице Георгиевской, 3 постоянно находилась действующая городская аптека, причем все это время здание не перестраивалось и сохранилось до наших дней в изначальном виде (в других городах России первозданных аптек практически не осталось).

В 2017 году мэрия Владимира открыла здесь интерактивный музей об аптекарском деле. Сейчас в музее более 100 редких профильных экспонатов, в интерьере мебель XVIII-XIX веков, а экскурсантам предлагают разнообразные мастер-классы по изготовлению всяких снадобий.

Эфир запланирован на «Первом канале» в субботу, 17 сентября, в 10 часов 15 минут.