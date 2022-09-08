Владимирский железнодорожный вокзал реконструируют, но не сейчас

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Недалеко от автобусной остановки у железнодорожного вокзала появились связки с плиткой и прочими строительными материалами, а на углу самого здания вокзала, где висит монумент в честь приезда Ленина, рабочие сняли несколько плит облицовки и повесили на их место новые. Именно последний момент и породил у владимирцев мысли о начале реконструкции, которую уже давно обещают железнодорожники.

Но в Горьковской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» объяснили, что это лишь тестовая работа, а к самой реконструкции еще даже не приступали.

- В настоящее время ведется разработка проектной документации по реконструкции вокзала станции Владимир. Завершить работы планируется к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 1000-летию основания Суздаля, - объяснила начальник службы корпоративных коммуникаций ГЖД Наталья Ворожцова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сейчас конкретики по реконструкции мало, и далеко не факт, что впоследствии вокзал будет выглядеть именно так, как теперь выглядит его угол с северо-восточной стороны. При этом железнодорожники пообещали, что фасад здания обновят полностью, равно как и изменят интерьеры вокзала, где появятся эскалаторы и лифты для пассажиров. Кроме того, в ГЖД намерены полностью преобразить привокзальную площадь, хотя как именно — тоже пока неясно.

Также в Горьковской железной дороге подтвердили — планы о слиянии железнодорожного и автовокзала воедино остаются в силе. Более того, уже есть представление, как будут размещаться транспортные средства на Привокзальной площади.

- Новый транспортно-пересадочный узел объединит в себе железнодорожные и автобусные перевозки. Перед вокзалом будут расположены посадочные платформы для автобусов и стоянка для личного транспорта, - рассказала Наталья Ворожцова.

Вся инфраструктура, соответственно, из старого автовокзала тоже переедет. В ГЖД пообещали, что обновленный терминал оснастят современными билетными кассами и комфортными залами для отдыха. Также в здании, как и сейчас, разместятся зоны торговли и общественного питания.

Хотя о сроках начала реконструкции до сих пор не говорят, уже сейчас железнодорожники озаботились организацией временных схем работы вокзала, которые внедрят на время ремонта.

Кусок стены, в котором заменили фасадную часть, смотрится слегка инородно. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Планируется, что на станции возведут две временные платформы, проход к которым, а также к платформам №2 и №4, организуют через платформу №1 и наземные переходы.

Пока реконструкция будет вестись в здании вокзала, для пассажиров построят временный павильон — здесь же разместят билетные кассы и зал ожидания, камеры хранения, туалеты, служебные помещения и зону досмотра.

Железнодорожники пообещали оснастить временное помещение справочным видеотерминалом, громкоговорителем, расписанием поездов и даже системой навигации.