«Расчлененное тело выносили в пакетах»: сообщаем подробности о страшном убийстве 43-летней жительницы Коврова

Светлана Савина. Фото из социальных сетей.

Уже второй день не утихают разговоры о гибели во Владимирской области 43-летней ковровчанки Светланы Савиной. Местные жители вспоминают о женщине только хорошее и недоумевают, за что так жестоко с ней обошлись.

Светлана Савина вела обычную жизнь, работала на оборонном предприятии города Коврова, растила двоих детей — дочку и сына. Местные говорят, что ее муж тяжело болеет.

25 августа женщина вышла на улицу по делам. Позвонила сыну, сказала, что уже идет домой. Но дети маму так и не дождались. Сначала пытались искать своими силами. Но через три дня, 28 августа, к поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Как говорят в социальных сетях, активно помогали в поисках сын Светланы и ее друзья. Якобы именно они выясняли геолокацию по телефону, заказывали детализацию звонков. Выяснилось, что женщина пропала в районе Малеевки (один из самых густонаселенных микрорайонов Коврова), после чего передвигалась по городу от улицы Генералова до 17-й школы.

Вечером 31 августа появились страшные слухи — в районе Малеевки нашли убитую женщину. Ей оказалась Светлана. Местные жители пишут, что видели, как из дома №26 на улице МОПРа выносили мешки, в которых было расчлененное тело. Оттуда же полицейские вывели подозреваемого мужчину.

Официальную версию случившегося 1 сентября озвучил владимирский Следком. 26 августа обвиняемый находился в своей квартире вместе с убитой. Они выпивали, видимо, произошла какая-то ссора, после чего мужчина избил Светлану. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина решил избавиться от тела.

- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он признал свою вину и раскаялся. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - подчеркнули в Следкоме.

Кирилл Умеренков подозревается в убийстве. Фото с личной страницы в "Одноклассниках".

В социальных сетях появилась фотография задержанного. Многие местные жители узнали его. Одна женщина даже сообщила, что он писал ей 25 августа и приглашал к себе на огонек. Известно, что обвиняемому 38 лет, зовут Кирилл Умеренков. Ранее ни в чем плохом он замечен не был. Его соседи до сих пор находятся в шоке от случившегося.

Правда, есть и те, кто говорят, что тот часто знакомился по интернету с девушками, втирался к ним в доверие и воровал у них деньги или ценности.

Тем временем неравнодушные жители Коврова решили оказать помощь семье и собирают деньги на похороны Светланы.