Во Владимирской области в последнюю неделю резко выросла заболеваемость ковидом среди детей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день в регионе становится все больше заболевших коронавирусом. Ситуация вновь становится напряженной. Показатель на 100 тысяч населения превышен на 71,6 процента по сравнению с прошлой неделей и составил 106,4.

Взрослые заражают детей

Причем болеют не только пожилые люди и работающее население, но и дети, причем прирост достаточно высокий. В возрастной группе 65 лет и старше заболеваемость выросла на 60 процентов, в возрасте 50-64 года — на 76 процентов, в возрасте 30-49 лет — на 77,5 процента, в возрасте 18-29 лет — на 33 процента, в возрасте 15-17 лет — на 28,6 процента, в возрасте 7-14 лет — на 73,8 процента, от 1 до 6 лет — на 169 процентов (!) и малыши до года — на 66,7 процента.

- Все возрастные группы максимально вовлечены в эпидпроцесс, почти 45 процентов от всех заболевших — это люди старше 50 лет. Болеют пенсионеры, работающее население, взрослые заражают детей. Таким образом, формируются домашние очаги. Пока мы не регистрируем крупных очагов в трудовых коллективах, но риски их возникновения высоки, особенно в транспорте, магазинах, учреждениях культуры и МФЦ, - отметила официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Несмотря на то, что Владимирская область полностью обеспечена ПЦР-тестами (поступило 155 тысяч тестов), на прошлой неделе регион не выполнил показатель по охвату тестирования.

- Важно, чтобы люди проходили тестирование при малейших признаках заболевания. В больницах необходимо снова открывать «красные зоны», разделять потоки, обеспечивать антисептиками для обработки рук. И главное, лица с симптомами ОРВИ и подозрением на ковид, не должны ездить в поликлинику, чтобы сделать тест, - уверена Юлия Каркаваниди.

Пока без ограничений

Уже 1 сентября стартует новый учебный год, и Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости ОРВИ, а также возможное наложение на ковид. Поэтому ведомство настоятельно рекомендует носить маски в больницах, социальных и культурных учреждениях и, конечно, в общественном транспорте.

- Особенно тяжело по-прежнему протекает болезнь у лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. И хорошо, если они откажутся от посещения массовых мероприятий, - говорит Юлия Каркаваниди.

Несмотря на всю серьезность ситуации, ведомство и чиновники поводов для паники все-таки не видят и пока не планируют вводить жестких ограничений и перепрофилировать больницы под ковидные госпитали.

. Фото: Виктория СУХОВА

- У нас развернуто 400 коек, из которых 329 взрослых и 71 для детей. Сейчас занято 56,5 процента коечного фонда. Больницы работают в привычном режиме, там проходят диспансеризации, профилактические осмотры, хотя количество обращений в поликлиники за неделю увеличилось в 1,3 раза, - сообщила представитель департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Медики призывают обезопасить себя и сделать прививку. На сегодняшний день доля вакцинированных на первом этапе составляет 80 процентов, что на 9 процентов больше, чем две недели назад. Доля привитых взрослых составляет 64 процента, что до детей, то два этапа вакцинации уже прошли 1450 человек, один компонент вкололи 1541 школьнику.

- Вся вакцина есть в наличии, поэтому призываем граждан сходить и сделать прививку или ревакцинироваться. Также поступила вакцина от гриппа «Ультрикс квадри» для детей в количестве 53 540 доз и эта же вакцина для взрослых — 53 020 доз. Есть вакцина «Совигрипп» - больше 183 тысяч доз, - отметила Светлана Григорян.

Для массовой вакцинации будут дополнительно развернуты пункты в гипермаркете «Лента» и гастромаркете «Рынок на Студеной».