На замену 590 лифтов в домах Владимирской области может не хватить денег

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Капитальный ремонт многоквартирных домов и замена лифтов стали темой общественного совета по ЖКХ.

Согласно требованиям технического регламента таможенного союза, замене подлежат лифты с истекшим сроком службы (свыше 25 лет). И заменить износившееся оборудование необходимо до 15 февраля 2025 года. То есть времени осталось совсем немного, учитывая, как лифты выросли в цене.

Всего во Владимирской области насчитывается 3783 лифта, которые установлены в 1275 многоквартирных домах. До 2025 года срок службы истечёт у 786 лифтов. 196 из них будут заменены в рамках краткосрочных планов на 2023-2025 годы за счёт средств регионального оператора, и по ним проблем возникнуть не должно.

- В отношении 122 лифтов, которые планируется заменить в следующем году, разработана проектно-сметная документация и проведены электронные аукционы по отбору подрядных организаций. Замена лифтов региональным оператором ведется с опережением графика. 590 лифтов должны быть заменены за счёт средств собственников жилья, размещённых на специальных счетах. На замену этого оборудования нужно 1,77 миллиарда рублей. Здесь у нас есть опасения, что накопленных собственниками помещений средств недостаточно, – сообщила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

Всему виной нерадивые управляющие компании и не обладающие должными знаниями ТСЖ. Распоряжаясь средствами домов на спецсчетах, они порой неверно расставляют приоритеты. Но 2025 год не за горами, и отключение лифтов в домах, не прошедших необходимую процедуру, может вызвать недовольство жителей. Между тем, при замене лифтов можно воспользоваться бюджетной поддержкой.

- В прошлом году из областного бюджета на замену лифтового оборудования было направлено 208,4 миллиона рублей. Это позволило заменить 191 лифт в 57 многоквартирных домах. На замену лифтового оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации деньги заложены и в этом, и в следующем году, – отметила Елена Семёнова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области предусмотрена бюджетная поддержка капитального ремонта многоквартирных домов – на проведение работ в домах высотой не более 5 этажей, если износ конкретного конструктивного элемента здания составляет 70 процентов и более. Только в этом году на капремонт таких домов предоставление бюджетной поддержки одобрено для 7 домов на общую сумму 40,8 миллиона рублей. В основном эти средства пошли на ремонт крыш.