1032-й день рождения Владимира-2022: как это было

. Фото: Алена Андрианова

Во Владимире 27 августа прошел День города. Лейтмотивом праздника стали легенды нашего древнего города. С самого утра центр города от Студеной горы до Площади Фрунзе перекрыли для движения транспорта, сделав пространство пешеходным. В историческом центре города развернулись многочисленные площадки, где каждый из гостей мог найти что-то по душе: ремесленная ярмарка с сувенирами, товарами мастеров и мастер-классами, арт-пространства с фотозонами и инсталляциями, выставками, интерактивными площадками, точками общественного питания и многим-многим другое.

Как Екатерина в Золотых воротах застряла

Улица Большая Московская превратилась на время праздника в место встречи с легендами города Владимира. Их у него накопилось немало. Одна из самых известных связана с символом города – Золотыми воротами. В их створках якобы застряла карета Екатерины II, которая в 1767 году посетила Владимир. На дне города в створках Золотых ворот можно было увидеть карету и сфотографироваться с кучерами и придворными дамами.

Еще одна легенда – про Дом с привидениями, также передаётся владимирцами из поколения в поколение. Речь идёт о Центре пропаганды ИЗО, рядом с которым устроили костюмированный исторический бал. В 1796 году это здание стало губернаторской резиденцией. И внутри здания гостям светских приемов чудились странные звуки (из-за ошибки проектировщиков пустоты в стенах стали шуметь), которые связывали с тем, что в доме обитают привидения. Оттуда и легенда. К слову, губернатор прожил там недолго.

Сделано во Владимире

Еще на Большой Московской гости праздника могли купить изделия ручной работы как от приезжих, так и от владимирских мастеров.

. Фото: Алена Андрианова

Среди них - мастерицы Анжелика Ларионова и Анна Соловьева из творческой мастерской «Руки крюки». На празднике девушки представляют изделия, связанные крючком – от салфеток и тапочек до сумок, панам и интерьерных предметов. Причем, не только из привычных многим материалов, но и из переработанного пластика. К слову, такое художественное ремесло как вязание крючком было довольно распространено во Владимире.

- Мы убеждены, что вязание крючком неоправданно забытый и недооценённый вид искусства, - рассказала Анна. – Современное вязание – полёт фантазии, творчества, интеграция с модными стилями интерьера и одежды. Оно гармонично вписывается в нашу нынешнюю жизнь.

Еще одной локацией праздника стал парк Липки, где прошел фестиваль «Многоликий Владимир», где о традициях рассказали национальные общины, проживающие в 33 регионе. Парк встречал гостей ароматом национальных блюд, музыкой и танцами и, конечно, гостеприимством и радушием.

. Фото: Алена Андрианова

Тем временем на Георгиевской улице прошли фольклорные фестивали, а на Девической — арт-маркет от художников и ремесленников и выставка современного искусства, на Пушкинском бульваре презентовали проекты по развитию города, Театральная площадь стала территорией детства с батутами, аттракционами, аква-гримом, сладостями и танцами с аниматорами, на Спасском холме открылась передвижная выставка национальных костюмов народов России. В общем, программу подготовили насыщенную!

Владимир – колыбель государства

Ровно в полдень на Соборной площади состоялось торжественное открытие. На фоне Успенского собора на главной сцене зрители увидели театрализованную постановку про владимирцев (спортсменов, ученых, литераторов, художников, государственных деятелей), которые внесли свой неоценимый вклад в историю древнего Владимира и стали легендами нашей земли. Рассказали про пионера цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского, основоположника аэродинамики Николая Жуковского, изобретателя телевидения Владимира Зворыкина, диктора Юрия Левитана, полководца Александра Невского, первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева, композитора Сергея Танеева, художников Кима Бритова и Владимира Юкина, и многих других.

Гостей со сцены поприветствовали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, глава города Андрей Шохин, спикер регионального Законодательного собрания Владимир Киселёв, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

5:4 - знай наших!

Не мог обойтись день города и без спортивной составляющей. Не просто же так наш город стал культурной столицей Чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе «Лыбедь» прошел спортивный праздник, кульминацией которого стал «Звездный матч», где сборная города Владимира, капитаном которой является глава города Андрей Шохин, сразилась с командой звезд эстрады «Старко». В состав «звездной» команды вошли Иракли, Виктор Зинчук, Сергей Минаев, Сергей Крылов, Михаил Гребенщиков, Александр Шевченко, Юрий Давыдов, группа «Зодчие» и другие известные артисты.

. Фото: Алена Андрианова

Пусть игра и была товарищеской, но вышла довольно напряженной. Уже после первого тайма сборная Владимира уверенно вела в счёте – 3:1.

- Атмосфера праздника безусловно ощущается, - рассказал в перерыве российский гитарист, композитор Виктор Зинчук. - Правда, пока не для нашей команды, пока проигрываем. Но мы, конечно же, не расстраиваемся, ведь главное действо с нашим участием состоится на Соборной площади, где будет большой концерт членов команды «Старко». Мы любим приезжать в ваш город. Лично моя творческая история с Владимиром началась уже давно, с 1980-х годов. Знаю, что здесь много любителей гитарной музыки, а уж любителей футбола и музыки в целом – еще больше.

. Фото: Алена Андрианова

Во втором тайме капитан Андрей Шохин забил четвертый мяч. А в итоге со счетом 5:4 победила сборная команда Владимира. Знай наших!

Праздничный концерт с участием звезд завершился большим фейерверком, который можно было увидеть и услышать со всех точек исторического центра города.