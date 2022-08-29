Конкурс на самую красивую деревню Владимирской области едва не поссорил селян

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Самый добрый конкурс региона стал поводом для раздора между несколькими селами и деревнями Владимирской области. А виной всему накрутки. Об этом оргкомитет конкурса объявил на своем официальном сайте.

Автобусы с туристами

Традиционный конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» в 2022 году собрал более сотни участников со всех уголков владимирщины. На протяжении всего лета строгое, но справедливое жюри под председательством вице-спикера областного Законодательного собрания Вячеслава Картухина выезжало в населенные пункты, где на месте изучало быт, нравы, культуру и достопримечательности сел и деревень.

Все шло отлично, пока к концу лета организационный комитет конкурса не приступил к подсчету итогов интернет-голосования. Тут накрутки и обнаружились. И почти сразу деревенские жители приступили к разборкам.

Маленьким населенным пунктам доставалось на орехи за якобы несоразмерно большое число голосов, а крупным за то, что те нечестно состязаются с маленькими только за счет своих размеров. Взаимные упреки дошли до того, что кто-то из жителей даже вспомнил, как одна из деревень оправдывала сотни голосов, появляющихся за них исключительно в темное время суток тем, что по ночам к ним приезжают автобусы с туристами. Якобы эти туристы в восторге голосовали, даже не выходя из автолайнеров.

Наконец, досталось и организаторам конкурса.

- Почему не снимаете с участия накрутчиков по регламенту? Вы же сами написали, что их снимут автоматически? - задавали вопрос оргкомитету гневные сельские жители.

И действительно, такое объявление на сайте конкурса имелось. Но оказалось, что все не совсем так, как подумали негодующие селяне.

«Список подозреваемых»

- Начнем с того, что речь идет об интернет-голосовании по отдельным номинациям. Сейчас накрутки действительно выявлены, и по некоторым населенным пунктам голосование аннулируют, - рассказал председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Картухин. - Но это не влияет на результаты конкурса никоим образом, потому что победители и призеры определяются только по результатам выезда оргкомитета в населенные пункты.

Иными словами, сколько бы деревни не состязались во взаимных упреках, толку от этого не будет — отданные в интернете голоса особенной погоды не делают.

- Интернет-голосование — это не результаты конкурса. Номинации ставятся в целях популяризации, призы там незначительные, символические, сами мы значения этому не придаем, но борьба должна быть честная. Поэтому, как и в прошлые годы, мы аннулируем сомнительные, на наш взгляд, голоса, - объяснил Вячеслав Картухин.

Оказывается, накрутки были всегда — например, год назад голоса за владимирские деревни поступали даже из Китая. На этот раз масштабы существенно меньше, да и речь идет всего о нескольких населенных пунктах из сотни. Пока в оргкомитете открыто говорят о двух из них — селе Парковый Юрьев-Польского района и деревне Прокудино Кольчугинского района.

- Что касается Паркового — то это очень сильный населенный пункт, и зачем им это потребовалось — непонятно. А Прокудино — маленькая деревня, но накрутили там так, что они стали едва не первыми в номинации, - говорит Вячеслав Картухин.

По остальным «подозреваемым» итоги обещают озвучить в ближайшее время.

Не стоит ссориться

Вместе с тем оргкомитет разъяснил, что сама по себе накрутка не говорит о том, что конкурсанта непременно снимут. Оказывается, суровое объявление на сайте конкурса — отнюдь не императивная часть регламента. В оргкомитете объяснили, что такого правила и вовсе не существует, а написали это чисто для устрашения.

- Таким образом, даже те деревни, у которых аннулируют результаты голосования и они не получат приз в отдельной номинации, смогут претендовать на призовые места по результатам объезда оргкомитета. Никаких санкций к деревням не будет абсолютно — если они заслуживают гран-при, они его получат. Повторюсь — накрутки повлияют только на голосования в отдельных номинациях, - заявил Вячеслав Картухин.

Так что селяне напрасно ссорятся — окончательно решать судьбу конкурса будут не они и тем более не голоса «туристов из автобуса». И даже самая маленькая деревня с числом жителей не больше десятка может обойти крупный поселок. Впрочем, не нужно расстраиваться тем, кто отдал голос за попавшийся на накрутке населенный пункт — честные голоса не снимут.

- Негласное соревнование между людьми — это тоже неплохо, поэтому мы проводим интернет-голосование. Но, на мой взгляд, даже за небольшой приз борьба должна быть честной. Ведь это не чиновничий конкурс, а просто доброе состязание, - заключил Вячеслав Картухин.