Во Владимире может появиться еще одна пешеходная зона

. Фото: Роман КОМОВ

Во Владимире продолжают мечтать о большой пешеходной зоне в центре города. Впервые об этом заговорили еще при губернаторе Светлане Орловой. И от идеи не отказываются до сих пор. Новый проект, разработанный при поддержке Ростуризма должен создать пешеходную зону чуть ли не от площади Фрунзе и вплоть до филармонии. Подробнее об этом на прямой линии в ЦУР Владимирской области рассказал глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

- Когда мы разрабатывали туристический код Владимира, перед нами Ростуризмом был поставлен ряд условий. Среди них значилось то, что мы должны были определить под пешеходную зону Владимира площадь не более чем в сто гектаров, продумать места для биотуалетов, найти место для информационных вывесок и так далее. Все эти условия мы соблюли, а также продумали укрупненный расчет пешеходной зоны, что соединила бы территорию от площади Фрунзе до филармонии, - рассказал Андрей Шохин.

Расчеты показали, что на создание такой пешеходной зоны нужно около одного миллиарда рублей. Идею обсудили с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Тот согласился, что нужно делать проект. И даже определили сроки реализации.

- Максимальный срок мы для себя определили такой – сделать все надо до 2024 года, - заявил Андрей Шохин. – Аргументация тут простая – нужно успеть до празднования тысячелетия Суздаля. Ведь туристы, которые поедут на этот праздник, в любом случае проедут через наш город. Они приедут на вокзал. И сразу окажутся в черте пешеходной зоны.

При этом власти хотят в рамках проекта сделать, наконец, лестницы, ведущие к вокзалу, на которые давно жалуются владимирцы. Шанс на их ремонт в этом году был, однако на первый конкурс, выставленный на Госзакупках, никто не заявился. Теперь мэрия выставила заявку во второй раз.

Одновременно с этим будет переделана подсветка в центре города. Уже найден нижегородский подрядчик, который имеет опыт подобных работ у себя в городе (делал подсветку на 850-летие Нижнего Новгорода). Он должен в частности сделать подсветку исторических памятников и валов в центре Владимира.

Кадр из прямой линии.

Отдельно Андрей Шохин коснулся создания пешеходной тропы, что соединит филармонию и площадку за Михаило-Архангельским храмом. Пойдет она параллельно улице Студеная Гора.

- Маршрут пройдет там, где сейчас начинает строиться новая гостиница, - уточнил Андрей Шохин. – Мы планируем сделать там несколько смотровых площадок, с которых будет виден стадион «Торпедо», а также центр Владимира. Точно для владимирцев там будет также интересно гулять, как и на Георгиевской сейчас. Причем после храма Архангела Михаила тропа не будет заканчиваться. Пешеходная зона будет выходить к универмагу «Валентина» и дальше к Театральной площади, Георгиевской и так далее.

То есть в идеале люди смогут пройти весь центр пешком, избегая шума главной улицы с ее машинами. Теперь осталось выделить финансирование и начать полноценную реализацию проекта.