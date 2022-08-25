Дно близко: владимирцы оказались одними из самых бедных по стране

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Владимирская область вошла в список самых бедных регионов: лишь 14,5% работников Владимирской области получают зарплату выше среднего по России. А зарплатой больше ста тысяч (выше двух средних зарплат по стране) могут похвастаться всего 2,2% работающих владимирцев. Такие данные приводит РИА «Новости», основываясь на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. По данным агентства, средняя зарплата в стране за последние 12 месяцев — с июня 2021 года по май 2022 года — составила 52 тысяч рублей. Это в 1,2 раза больше среднемесячной зарплаты по региону: по данным Росстата, в мае 2022 года владимирцы получали в среднем 44 188 рублей.

В целом по уровню зарплат Владимирская область заняла 73 место из 85 регионов, оказавшись между Севастополем и Псковской областью. Неудивительно, что последние несколько лет Владимирская область активно теряет жителей. И дело не только в высокой смертности, которая сильно превышает рождаемость, но и в миграции: квалифицированные специалисты и молодежь продолжат уезжать туда, где у них есть шанс заработать больше.

Но печальная ситуация с зарплатами характерна почти для всего ЦФО. В 15 из 18 регионов зарплату выше средней получают меньше четверти работников. Хуже всего – в Костромской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской и Брянской областях. Худший результат у ивановцев – там меньше 10% работников получают зарплату выше средней по региону, это худший результат по стране. А традиционно лучший результат по уровню зарплат в Подмосковье – более 34% работников получают выше средней по стране зарплаты.

Что касается наших соседей, то там дела идут лучше, чем у владимирцев. В Нижегородской области 18,7% работников получают выше среднего по стране (54 место), в Рязанской области — 19,7% (50 место). В Ярославской - 19,6% (51 место).