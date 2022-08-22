Крестовоздвиженскую церковь в Кольчугинском районе хотят превратить в народную часовню-мемориал

Святково. Фото из группы "Святково. Народная часовня" ВКонтакте.

Во Владимирской области 3872 объекта культурного исторического наследия. Это храмы и часовни, жилые дома и торговые дома, купеческие лавки и памятники деревянного зодчества, а также памятники археологии. Их учет строго ведется.

Вместо пестицидов - памятник

Однако большинство из них находятся в плачевном состоянии. Например, в селе Заястребье Судогодского района есть Троицкий храм, который требует реставрации. Местные жители даже готовы привести ее в порядок своими силами. Однако за дело в скором времени возьмется Владимирская епархия.

- Еще весной нам поступила документация по этому объекту, также епархия отправила нам обращение для разрешения проведения ремонтных работ фасада. В скором времени все документы будут готовы и переданы им. Тогда можно будет говорить о начале реставрационных работ, - рассказала в прямом эфире ЦУРа начальник инспекции охраны объектов культурного наследия Мария Волозина.

Обеспокоенность вызывает и разрушенная Крестовоздвиженская церковь, которая стоит в урочище Святково. Около полувека назад в здание складировали пестициды, зайти внутрь без противогаза было просто невозможно. Тогда за дело взялись общественники.

- К нам за помощью обратилось общественное движение «Архивный дозор». Было проведено исследование хранившихся там химикатов и организована очистка территории, которая до сих пор полностью не закончена. Завершить работы планируем в сентябре, после чего можно будет поднимать вопросы о восстановлении церкви, - отметила Мария Волозина.

Инициатором проекта по восстановлению стал историк-генеалог Виталий Семенов. Он мечтает восстановить церковь, но уже в статусе часовни — это будет первый в России мемориал солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине.

- Все работы идут в согласовании с Кольчугинским благочинием, а благословение на создание Мемориала мы будем просить у самого Патриарха. Не все руинированные церкви находятся на балансе РПЦ, если бы это было так, это было бы даже проще. Сейчас церковь находится на балансе «Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия Владимирской области», с которым согласовываются все работы, - подчеркивает Виталий Семенов.

К слову, на место уже выезжал архитектор Владимирской митрополии Александр Трофимов, который представил проект реставрации здания. Кроме того, идею создания часовни-мемориала поддержали и в областной администрации.

На консервацию

В Юрьев-Польском районе есть еще один разрушенный памятник — Петропавловский монастырь, колокольня которого является самой высокой в городе. Сегодня поднимается вопрос о восстановлении объекта.

- Министерство культуры выделило средства на разработку проектно-сметной документации по реставрации колокольни. Проектирование уже ведется. Что касается самой Петропавловской церкви, то она находится в руинированном состоянии, крыши нет. Этот храм попал в программу «Проведение консервационных и аварийных работ». Мы уже получили финансирование. И на эти средства будут проведены мероприятия, направленные на предотвращение его состояния: защита от осадков, будут закрыты оконные и дверные проемы, - рассказала Мария Волозина.

Со всей России в эту программу попало 56 объектов, среди которых 4 из Владимирской области — в селе Лопатницы Суздальского района, в селе Алепино Собинского района и в селе Верхозерье Меленковского района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рухнувшую стену Троицкого монастыря восстановят до конца 2023 года

Весной прошлого года в Муроме рухнула стена Свято-Троицкого женского монастыря со стороны памятника Петру и Февронии. Деньги на восстановление — больше 10 миллионов рублей, выделило Министерство культуры.

- Мы уже встречались с подрядчиком, работы по восстановлению стены начались и должны завершиться до конца 2023 года. Однако мы высказали пожелание и подрядчик идет нам навстречу, чтобы завершить работы раньше срока, - подчеркнула Мария Волозина.