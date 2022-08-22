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Общество21 августа 2022 22:00

Крестовоздвиженскую церковь в Кольчугинском районе хотят превратить в народную часовню-мемориал

Сейчас здание освобождают от пестицидов и мусора
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Святково. Фото из группы "Святково. Народная часовня" ВКонтакте.

Святково. Фото из группы "Святково. Народная часовня" ВКонтакте.

Во Владимирской области 3872 объекта культурного исторического наследия. Это храмы и часовни, жилые дома и торговые дома, купеческие лавки и памятники деревянного зодчества, а также памятники археологии. Их учет строго ведется.

Вместо пестицидов - памятник

Однако большинство из них находятся в плачевном состоянии. Например, в селе Заястребье Судогодского района есть Троицкий храм, который требует реставрации. Местные жители даже готовы привести ее в порядок своими силами. Однако за дело в скором времени возьмется Владимирская епархия.

- Еще весной нам поступила документация по этому объекту, также епархия отправила нам обращение для разрешения проведения ремонтных работ фасада. В скором времени все документы будут готовы и переданы им. Тогда можно будет говорить о начале реставрационных работ, - рассказала в прямом эфире ЦУРа начальник инспекции охраны объектов культурного наследия Мария Волозина.

Обеспокоенность вызывает и разрушенная Крестовоздвиженская церковь, которая стоит в урочище Святково. Около полувека назад в здание складировали пестициды, зайти внутрь без противогаза было просто невозможно. Тогда за дело взялись общественники.

- К нам за помощью обратилось общественное движение «Архивный дозор». Было проведено исследование хранившихся там химикатов и организована очистка территории, которая до сих пор полностью не закончена. Завершить работы планируем в сентябре, после чего можно будет поднимать вопросы о восстановлении церкви, - отметила Мария Волозина.

Инициатором проекта по восстановлению стал историк-генеалог Виталий Семенов. Он мечтает восстановить церковь, но уже в статусе часовни — это будет первый в России мемориал солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине.

- Все работы идут в согласовании с Кольчугинским благочинием, а благословение на создание Мемориала мы будем просить у самого Патриарха. Не все руинированные церкви находятся на балансе РПЦ, если бы это было так, это было бы даже проще. Сейчас церковь находится на балансе «Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия Владимирской области», с которым согласовываются все работы, - подчеркивает Виталий Семенов.

К слову, на место уже выезжал архитектор Владимирской митрополии Александр Трофимов, который представил проект реставрации здания. Кроме того, идею создания часовни-мемориала поддержали и в областной администрации.

На консервацию

В Юрьев-Польском районе есть еще один разрушенный памятник — Петропавловский монастырь, колокольня которого является самой высокой в городе. Сегодня поднимается вопрос о восстановлении объекта.

- Министерство культуры выделило средства на разработку проектно-сметной документации по реставрации колокольни. Проектирование уже ведется. Что касается самой Петропавловской церкви, то она находится в руинированном состоянии, крыши нет. Этот храм попал в программу «Проведение консервационных и аварийных работ». Мы уже получили финансирование. И на эти средства будут проведены мероприятия, направленные на предотвращение его состояния: защита от осадков, будут закрыты оконные и дверные проемы, - рассказала Мария Волозина.

Со всей России в эту программу попало 56 объектов, среди которых 4 из Владимирской области — в селе Лопатницы Суздальского района, в селе Алепино Собинского района и в селе Верхозерье Меленковского района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рухнувшую стену Троицкого монастыря восстановят до конца 2023 года

Весной прошлого года в Муроме рухнула стена Свято-Троицкого женского монастыря со стороны памятника Петру и Февронии. Деньги на восстановление — больше 10 миллионов рублей, выделило Министерство культуры.

- Мы уже встречались с подрядчиком, работы по восстановлению стены начались и должны завершиться до конца 2023 года. Однако мы высказали пожелание и подрядчик идет нам навстречу, чтобы завершить работы раньше срока, - подчеркнула Мария Волозина.

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