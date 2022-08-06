Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 августа 2022 22:00

Владимирцев приглашают сварить ухи и отметить день рождения Центрального парка

Представляем вам самые яркие события предстоящего уикенда
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото администрации Камешковского района.

Фото администрации Камешковского района.

Пока погода балует теплом, этим стоит воспользоваться. Тем более что 6 и 7 августа есть, куда сходить. Выбирайте и наслаждайтесь!

«Дербеневские посиделки» сменили адрес

6 августа всех любителей музыки приглашают на традиционный фестиваль, посвященный творчеству легендарного российского поэта-песенника Леонида Дербенева. Впервые знаменитые "Дербеневские посиделки" пройдут в Суздале – на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода». Для гостей выступят: заслуженная артистка России, композитор и певица Татьяна Ветрова (Москва), соавтор Леонида Дербенева, композитор, бард Евгений Фокин (Москва), актер театра и кино Владимир Пермяков (знаменитый Леня Голубков из рекламы 90-х), певица и педагог Екатерина Патругина (Владимир), арт-проект "ИВАНОЛЬГА" (Владимир) и другие артисты. Проведет концерт член Гильдии актеров кино России, актриса и режиссер Ольга Мюнхаузен. Специальный гость фестиваля - известный российский поэт-песенник, автор многих хитов группы «Любэ» Александр Шаганов (Москва). Начало в 20 часов. Вход свободный.

Александр Шаганов. Фото предоставлено организаторами.

Александр Шаганов. Фото предоставлено организаторами.

У кого уха вкуснее

6 августа в Камешковском районе пройдет главное гастрономическое событие лета - «Праздник ухи». Центральным событием станет состязание команд в приготовлении супа из рыбы. Главное, найти единомышленников! Кстати, зрители тоже могут варить уху вне конкурса, для них приготовят специальную площадку. Также будет работать ярмарка-продажа рыбных изделий и продукции, гостей ждет концертная программа и спортивные состязания. Начало в 12 часов. Место сбора — деревня Суслово, берег Клязьмы (около лагеря «Дружба»).

Фото администрации Камешковского района.

Фото администрации Камешковского района.

С днем рождения, Центральный парк!

6 и 7 августа Центральный парк отметит свое 63-летие. В субботу в полдень на главной сцене парка выступят джазовый оркестр УМВД по Владимирской области, кавер-дуэт «Джамбо Джаз», Виктор Чаусов, дуэт «Two soul’s» и другие коллективы. А в 16 часов начнется детская шоу-программа с пенной дискотекой, мыльными пузырями, танцевальными флешмобами и веселыми конкурсами. Во время мероприятия все желающие смогут принять участие в фотоквесте «Твой парк». Разгадав зашифрованные достопримечательности парка, и сделав на их фоне креативные фотографии, можно будет получить приятный приз от партнеров праздника.

На фонтанной площади с 12 до 18 часов пройдет фестиваль «ЮИД» - интерактивный фестиваль, направленный на популяризацию безопасности дорожного движения. Юные гости парка, пройдя множество увлекательных игровых станций, познакомятся с различными профессиями, связанными с безопасностью на дороге. На протяжении праздника ребят будут сопровождать сказочные персонажи, ростовые куклы, а также веселые ходулисты и велосипедисты на моноколесе! В 19.00 в исполнении групп «Вне трафика» (Владимир) и «The LongLong» (Ярославль) прозвучат рок-композиции. Хедлайнер праздника – Георгий Барыкин и легендарная рок-группа его отца «Карнавал». Их выступление стартует в 21.00.

7 августа праздник продолжится игровыми программами с вкусными подарками самым активным участникам и интерактивными экскурсиями по парку, где можно будет узнать много новых, интересных историй, а фестиваль «ЮИД» вновь пригласит на знакомство с важными и нужными профессиями.

Также в течение дня еще можно будет пройти фотоквест «Твой парк», сделать фотографии на тематической фотозоне, посетить детские аттракционы, «Музей советского детства», тир «За Родину!», арт-пространство «Мастерская сказок», «Дом художника», прокатиться на колесе обозрения и насладиться красотой парка с высоты птичьего полета.

КультураИнтересное