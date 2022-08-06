Владимирцев приглашают сварить ухи и отметить день рождения Центрального парка

Фото администрации Камешковского района.

Пока погода балует теплом, этим стоит воспользоваться. Тем более что 6 и 7 августа есть, куда сходить. Выбирайте и наслаждайтесь!

«Дербеневские посиделки» сменили адрес

6 августа всех любителей музыки приглашают на традиционный фестиваль, посвященный творчеству легендарного российского поэта-песенника Леонида Дербенева. Впервые знаменитые "Дербеневские посиделки" пройдут в Суздале – на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода». Для гостей выступят: заслуженная артистка России, композитор и певица Татьяна Ветрова (Москва), соавтор Леонида Дербенева, композитор, бард Евгений Фокин (Москва), актер театра и кино Владимир Пермяков (знаменитый Леня Голубков из рекламы 90-х), певица и педагог Екатерина Патругина (Владимир), арт-проект "ИВАНОЛЬГА" (Владимир) и другие артисты. Проведет концерт член Гильдии актеров кино России, актриса и режиссер Ольга Мюнхаузен. Специальный гость фестиваля - известный российский поэт-песенник, автор многих хитов группы «Любэ» Александр Шаганов (Москва). Начало в 20 часов. Вход свободный.

Александр Шаганов. Фото предоставлено организаторами.

У кого уха вкуснее

6 августа в Камешковском районе пройдет главное гастрономическое событие лета - «Праздник ухи». Центральным событием станет состязание команд в приготовлении супа из рыбы. Главное, найти единомышленников! Кстати, зрители тоже могут варить уху вне конкурса, для них приготовят специальную площадку. Также будет работать ярмарка-продажа рыбных изделий и продукции, гостей ждет концертная программа и спортивные состязания. Начало в 12 часов. Место сбора — деревня Суслово, берег Клязьмы (около лагеря «Дружба»).

Фото администрации Камешковского района.

С днем рождения, Центральный парк!

6 и 7 августа Центральный парк отметит свое 63-летие. В субботу в полдень на главной сцене парка выступят джазовый оркестр УМВД по Владимирской области, кавер-дуэт «Джамбо Джаз», Виктор Чаусов, дуэт «Two soul’s» и другие коллективы. А в 16 часов начнется детская шоу-программа с пенной дискотекой, мыльными пузырями, танцевальными флешмобами и веселыми конкурсами. Во время мероприятия все желающие смогут принять участие в фотоквесте «Твой парк». Разгадав зашифрованные достопримечательности парка, и сделав на их фоне креативные фотографии, можно будет получить приятный приз от партнеров праздника.

На фонтанной площади с 12 до 18 часов пройдет фестиваль «ЮИД» - интерактивный фестиваль, направленный на популяризацию безопасности дорожного движения. Юные гости парка, пройдя множество увлекательных игровых станций, познакомятся с различными профессиями, связанными с безопасностью на дороге. На протяжении праздника ребят будут сопровождать сказочные персонажи, ростовые куклы, а также веселые ходулисты и велосипедисты на моноколесе! В 19.00 в исполнении групп «Вне трафика» (Владимир) и «The LongLong» (Ярославль) прозвучат рок-композиции. Хедлайнер праздника – Георгий Барыкин и легендарная рок-группа его отца «Карнавал». Их выступление стартует в 21.00.

7 августа праздник продолжится игровыми программами с вкусными подарками самым активным участникам и интерактивными экскурсиями по парку, где можно будет узнать много новых, интересных историй, а фестиваль «ЮИД» вновь пригласит на знакомство с важными и нужными профессиями.

Также в течение дня еще можно будет пройти фотоквест «Твой парк», сделать фотографии на тематической фотозоне, посетить детские аттракционы, «Музей советского детства», тир «За Родину!», арт-пространство «Мастерская сказок», «Дом художника», прокатиться на колесе обозрения и насладиться красотой парка с высоты птичьего полета.