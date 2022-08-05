Владимирское «Торпедо» засудили в матче с ФК «Муром». Теперь официально!

Момент удаления Ярослава Краснова на 33 минуте. Скриншот из видеотрансляции матча.

30 июля в Муроме должно было состояться огненное дерби Владимирской области. Местный клуб ФК «Муром» принимал владимирское «Торпедо». Матч в итоге действительно получился весьма горячим. И закончился победой хозяев со счетом 5:0! Вот только огненности, к сожалению, матчу придал арбитр Егор Егоров, который уже к концу первого тайма сделал столько результативных ошибок, что некоторым судьям и за весь сезон не сделать.

В чем не прав арбитр

И если вы думаете, что я придираюсь и играю в субъективность, то нет. Я просто беру решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, что состоялась на днях. Там футбольные чиновники официально признали, что судья ошибся три раза.

Вот официальные выдержки из протокола комиссии:

1. Судья ОШИБОЧНО вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Торпедо Владимир» №9 Ярослава Краснова на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Муром» №7 Лео Чаукин в единоборстве с атакующим игроком команды «Торпедо Владимир» №9 Ярославом Красновым совершил контакт с его ногой, чем нарушил правила игры. Со стороны атакующего игрока не было действия, направленных на обман или попытку ввести в заблуждение судью с целью получения преимущества в виде назначения штрафного удар, в связи с чем, комиссия единогласно считает, что судья, не разобравшись в данном единоборстве, ошибочно его трактовал, наказав игрока «Торпедо Владимир» предупреждением за симуляцию, для которого это предупреждение стало вторым в матче.

2. Судья ОШИБОЧНО назначил 11-метровый удар в ворота команды «Торпедо Владимир» на 45+1-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, вступив в единоборстве за верховой мяч в собственной штрафной площади в правильной манере, вратарь команды «Торпедо Владимир» сыграл руками в мяч после удара в направлении ворот головой атакующим игроком команды «Муром» №45 Максимом Вотиновым, после чего по инерции произошел игровой контакт между ними. Комиссия единогласно констатирует факт отсутствия нарушения правил в данном эпизоде со стороны вратаря команды «Торпедо Владимир», в связи с чем, признает ошибочность решения судьи назначить 11-метровый удар в пользу команды «Муром».

3. Судья ОШИБОЧНО засчитал взятие ворот команды «Торпедо Владимир» на 45+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при выполнении 11-метрового удара игроком команды «Муром» №11 Дмитрием Сысуевым была нарушена процедура пробития удара, так как перед выполнением удара партнер бьющего игрока команды «Муром» №23 Сергей Ильин явно вошел в пределы штрафной площади до удара, в связи с чем, гол не должен быть засчитан, а 11-метровый удар должен быть выполнен повторно, согласно правилам игры.

«Готовились неделю, а потом все один человек перечеркнул»

Просто, чтобы понимать. Удаление игрока «Торпедо» произошло при счете 1:0 в пользу хозяев. То есть судья ошибся, когда шансы отыграться у владимирских футболистов еще были весьма высоки. Что касается пенальти, то после него счет стал, во-первых, 2:0. А во-вторых, знаете, что хочется сказать. Я футбол осознанно смотрю с 1994 года. И я раньше никогда не видел, чтобы назначали такие пенальти.

При этом в самом «Торпедо» считают, что ошибок в матче со стороны судейства было больше. Так, перед первым голом в центре поля игроки «Мурома» сбили торпедовца. Но судья посчитал, что нарушения не было. И дал продолжить игру, а в итоге, хозяева открыли счет в матче.

Также в ходе матча был удален главный тренер «Торпедо» Александр Горбачев. В итоге на послематчевой пресс-конференции его подменял тренер Сергей Дубровин. Сам Александр Горбачев высказался по матчу через несколько дней клубной пресс-службе.

- Обиднее всего, что обе команды неделю готовились к игре, разбирали соперника, хотели показать красивую игру, а потом действиями одного человека праздник был испорчен, - заявил он. – Причем, ладно меня удалили, хотя я до сих пор не понял, за что (в официальном протоколе причиной удаления значится следующая формулировка – «саркастические аплодисменты в адрес главного судьи» - Авт.), но вот удаление Краснова точно поломало нам игру. Он нас просто прибил этим. А потом еще и этот пенальти – это уже просто контрольный выстрел в голову нашей команде!

В итоге, во втором тайме, по словам Александра Горбачева, команда просто развалилась.

- Тут, конечно, я сам виноват. Зря в перерыве мы обсуждали судейство. Да, я просил ребят собраться, но они уже не смогли этого сделать. А такая классная команда, как «Муром» спокойно дожала нас и довела счет до разгромного, - сказал главный тренер «Торпедо».

Решение экспертно-судейской комиссии не повлияет на итоговый результат. Максимум, что может последовать за этим – отстранение судьи на определенный срок. «Торпедо» от этого не легче.

Теперь 6 августа команде предстоит еще один сложный выезд, в Иваново, на встречу с принципиальнейшим соперником – «Текстильщиком». В этой игре у владимирской команды будут дисквалифицированы главный тренер Александр Горбачев и полузащитник Ярослав Краснов. При этом после первых трех туров «Текстильщик» идет на первом месте в чемпионате с шестью очками, а «Торпедо» - на последнем, совсем без очков.

- Сейчас для нас важнее снять психологический груз с плеч от последних неудач, - сказал Александр Горбачев. – Ничего, поговорим, объясним, что такое бывает. Сильного неудачи должны только закалять.