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Спорт4 августа 2022 22:00

Владимирское «Торпедо» засудили в матче с ФК «Муром». Теперь официально!

Экспертно-судейская комиссия при РФС изучила действия судьи в скандальном матче и нашла три ошибки
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Момент удаления Ярослава Краснова на 33 минуте. Скриншот из видеотрансляции матча.

Момент удаления Ярослава Краснова на 33 минуте. Скриншот из видеотрансляции матча.

30 июля в Муроме должно было состояться огненное дерби Владимирской области. Местный клуб ФК «Муром» принимал владимирское «Торпедо». Матч в итоге действительно получился весьма горячим. И закончился победой хозяев со счетом 5:0! Вот только огненности, к сожалению, матчу придал арбитр Егор Егоров, который уже к концу первого тайма сделал столько результативных ошибок, что некоторым судьям и за весь сезон не сделать.

В чем не прав арбитр

И если вы думаете, что я придираюсь и играю в субъективность, то нет. Я просто беру решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, что состоялась на днях. Там футбольные чиновники официально признали, что судья ошибся три раза.

Вот официальные выдержки из протокола комиссии:

1. Судья ОШИБОЧНО вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Торпедо Владимир» №9 Ярослава Краснова на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Муром» №7 Лео Чаукин в единоборстве с атакующим игроком команды «Торпедо Владимир» №9 Ярославом Красновым совершил контакт с его ногой, чем нарушил правила игры. Со стороны атакующего игрока не было действия, направленных на обман или попытку ввести в заблуждение судью с целью получения преимущества в виде назначения штрафного удар, в связи с чем, комиссия единогласно считает, что судья, не разобравшись в данном единоборстве, ошибочно его трактовал, наказав игрока «Торпедо Владимир» предупреждением за симуляцию, для которого это предупреждение стало вторым в матче.

2. Судья ОШИБОЧНО назначил 11-метровый удар в ворота команды «Торпедо Владимир» на 45+1-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, вступив в единоборстве за верховой мяч в собственной штрафной площади в правильной манере, вратарь команды «Торпедо Владимир» сыграл руками в мяч после удара в направлении ворот головой атакующим игроком команды «Муром» №45 Максимом Вотиновым, после чего по инерции произошел игровой контакт между ними. Комиссия единогласно констатирует факт отсутствия нарушения правил в данном эпизоде со стороны вратаря команды «Торпедо Владимир», в связи с чем, признает ошибочность решения судьи назначить 11-метровый удар в пользу команды «Муром».

3. Судья ОШИБОЧНО засчитал взятие ворот команды «Торпедо Владимир» на 45+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при выполнении 11-метрового удара игроком команды «Муром» №11 Дмитрием Сысуевым была нарушена процедура пробития удара, так как перед выполнением удара партнер бьющего игрока команды «Муром» №23 Сергей Ильин явно вошел в пределы штрафной площади до удара, в связи с чем, гол не должен быть засчитан, а 11-метровый удар должен быть выполнен повторно, согласно правилам игры.

«Готовились неделю, а потом все один человек перечеркнул»

Просто, чтобы понимать. Удаление игрока «Торпедо» произошло при счете 1:0 в пользу хозяев. То есть судья ошибся, когда шансы отыграться у владимирских футболистов еще были весьма высоки. Что касается пенальти, то после него счет стал, во-первых, 2:0. А во-вторых, знаете, что хочется сказать. Я футбол осознанно смотрю с 1994 года. И я раньше никогда не видел, чтобы назначали такие пенальти.

При этом в самом «Торпедо» считают, что ошибок в матче со стороны судейства было больше. Так, перед первым голом в центре поля игроки «Мурома» сбили торпедовца. Но судья посчитал, что нарушения не было. И дал продолжить игру, а в итоге, хозяева открыли счет в матче.

Также в ходе матча был удален главный тренер «Торпедо» Александр Горбачев. В итоге на послематчевой пресс-конференции его подменял тренер Сергей Дубровин. Сам Александр Горбачев высказался по матчу через несколько дней клубной пресс-службе.

- Обиднее всего, что обе команды неделю готовились к игре, разбирали соперника, хотели показать красивую игру, а потом действиями одного человека праздник был испорчен, - заявил он. – Причем, ладно меня удалили, хотя я до сих пор не понял, за что (в официальном протоколе причиной удаления значится следующая формулировка – «саркастические аплодисменты в адрес главного судьи» - Авт.), но вот удаление Краснова точно поломало нам игру. Он нас просто прибил этим. А потом еще и этот пенальти – это уже просто контрольный выстрел в голову нашей команде!

В итоге, во втором тайме, по словам Александра Горбачева, команда просто развалилась.

- Тут, конечно, я сам виноват. Зря в перерыве мы обсуждали судейство. Да, я просил ребят собраться, но они уже не смогли этого сделать. А такая классная команда, как «Муром» спокойно дожала нас и довела счет до разгромного, - сказал главный тренер «Торпедо».

Решение экспертно-судейской комиссии не повлияет на итоговый результат. Максимум, что может последовать за этим – отстранение судьи на определенный срок. «Торпедо» от этого не легче.

Теперь 6 августа команде предстоит еще один сложный выезд, в Иваново, на встречу с принципиальнейшим соперником – «Текстильщиком». В этой игре у владимирской команды будут дисквалифицированы главный тренер Александр Горбачев и полузащитник Ярослав Краснов. При этом после первых трех туров «Текстильщик» идет на первом месте в чемпионате с шестью очками, а «Торпедо» - на последнем, совсем без очков.

- Сейчас для нас важнее снять психологический груз с плеч от последних неудач, - сказал Александр Горбачев. – Ничего, поговорим, объясним, что такое бывает. Сильного неудачи должны только закалять.