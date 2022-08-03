Во Владимирской области старшеклассники засняли на видео зверские издевательства над школьницей

Скриншот из видео.

О том, что дети бывают жестоки, знают многие. Но видео, появившееся в социальных сетях Владимирской области 3 августа, шокировали всех. На нем видно, как группа 16-летних подростков зверски избивает 12-летнюю девчонку. Причем особую активность проявляли три девчонки. Парни же стояли рядом и снимали процесс на видео.

Сама история, судя по всему, произошла 31 июля в маленьком городке Курлово Гусь-Хрустального района. Видео же появилось в социальных сетях лишь 3 августа. Ролик в момент набрал тысячи просмотров, а курловчане в один голос твердили, что "такой жести" не припомнят за всю историю их города.

Скриншот из видео.

"Меня до сих пор трясет от увиденного!", "Что в головах у этих детей?!", "Надеюсь, родители этого несчастного ребенка засудят каждого причастного!" - это лишь немногие комментарии, что появились под видеороликом.

Если же посмотреть видео, то видно, что началось все где-то в лесу, недалеко от речки. Старшие подростки подошли к девчонке. И, судя по комментариям в ролике, девчонки хотели отнять у 12-летней девочки сумочку, а та не отдавала. Это и стало поводом для конфликта. Сначала компания повалила девочку на землю, девушки начали давать пощечины, а после и вовсе стали лупить ребенка ногами. При этом издевавшиеся явно вошли в раж. Одна из тех, что била девочку ногами комментировала происходящее:

- Ох, весело-то как! Люблю когда бьют!

Чем закончилась история для девочки - не ясно. Как не известно пока, насколько серьезно она пострадала, все-таки удары ногами по лицу просто так не проходят. Но точно известно, что этой историей уже занялись правоохранительные органы. Вечером 3 августа к делу подключился региональный Следственный комитет РФ.

"По факту конфликта с участием несовершеннолетних девочек, произошедшего в городе Курлово Гусь-Хрустального района, следственными органами СК России по Владимирской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам – принято процессуальное решение", прокомментировали в ведомстве.

Скриншот из видео.

В курсе происходящего и региональный уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская. Она ответила, что историей должны заниматься правоохранительные органы.

- Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Проблема в том, что и дети, и взрослые не умеют нормально коммуницировать в случае конфликта, а это приводит к буллингу, сказала Юлия Раснянская. - Вопросы медиации - вот о чем в рамках этой ситуации нужно активно говорить.