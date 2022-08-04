Более половины пожаров во владимирских лесах выявлено с помощью дронов и видеокамер

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Несмотря на достаточно жаркое лето, лесники приводят оптимистичные цифры — число природных пожаров оказалось существенно ниже предыдущих показателей, а по восстановлению леса мы и вовсе оказались одними из лидеров.

20 миллионов сосен

Один из главных позитивных сдвигов произошел в сфере восстановления лесов. Директор регионального департамента лесного хозяйства Евгений Малышев рассказывает, что работы ведутся строго по графику и по плану, впереди предстоят еще осенние труды, которые завершат в сентябре-октябре, включая подготовку почвы на будущий год.

- Похвалюсь, что по количеству создаваемых лесных культур мы вышли по Центральному федеральному округу на второе место, уступая лишь Тверской области, территории которой в четыре-пять раз больше наших, - говорит Евгений Малышев. - Год назад мы были на третьем месте, уступая Костромской области, но теперь обошли и этот крупный регион.

В основном у нас высаживают сосну и ель — традиционные деревья, которые широко используют и в промышленности на территории Владимирской области.

- Мы выращиваем около 20 миллионов штук в год, и традиционно Владимирская область является регионом-донором для поставок посадочного материала и семян преимущественно именно сосны и ели — мы реализуем свыше 1,5 миллионов саженцев лесопользователям, в том числе за пределы региона, - объяснил Евгений Малышев.

При этом по России в целом Владимирская область заняла 15 место по эффективности управления лесным фондом, который оценивают по разным критериям. Год назад мы были на 19 месте. Владимирские лесники надеются попасть в десятку лучших, и тогда они смогут рассчитывать на дополнительные федеральные средства.

- Задача амбициозная, но думаю, что мы справимся, - заключил Евгений Малышев.

Кстати, в настоящее время готовится проект по восстановлению леса, вырубленного при строительстве трассы М-12. Приступить к высадке могут уже грядущей осенью.

Любой дымок видно сразу

В то время как все силы брошены на тушение крупных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, специалисты Владимирской области осторожно говорят, что у нас все в порядке, и даже лучше.

По сведениям Евгения Малышева, на начало августа во владимирских лесах на всех категориях земель, включая заповедные территории и земли Министерства обороны, случилось 63 пожара, в то время как год назад к этому времени их было уже 92. Причем площадь, пройденная огнем, в нынешнем году составила только 35,4 гектара против 61 гектара в 2021 году.

Из этой цифры исключительно на землях лесного фонда региона зарегистрировано 54 лесных пожара против 90 происшествий за такой же период прошлого года. При этом лидерами по числу пожаров оказались Гусь-Хрустальный, Камешковский и Селивановский районы.

- Но успокаиваться рано, хотя, по нашим ощущениям, летний пик пожаров идет к завершению, - говорит Евгений Малышев. - Тем не менее, мы не расслабляемся, все лесничества находятся в повышенной готовности, проводится наземное патрулирование, а также авиационный мониторинг, мониторинг при помощи спутниковых средств и систем видеонаблюдения.

Наибольшую эффективность в борьбе с лесными пожарами показали именно видеокамеры — их устанавливают на вышках мобильной связи или других возвышенностях, откуда диспетчеры могут наблюдать большие территории. Как только где-то появляется дымок, информация об этом немедленно направляется лесникам. Например, директор департамента получает ее непосредственно на мобильный телефон.

- В прошлом году система видеонаблюдения составляла 30 камер, а сейчас их уже 50. При их помощи охватывается более половины леса, и 63 процента пожаров мы фиксируем благодаря им, - объяснил Евгений Малышев.

Спутник тоже помогает, но специфика его работы такова, что отслеживает он в основном крупные очаги, так что основной акцент делается все же на видеокамеры и на работу патрульных групп.

КСТАТИ

Для нужд патрульных групп лесников регион закупил в нынешнем сезоне 26 внедорожников «Нива» и один «УАЗ». По словам главного лесника области, изначально планировали купить 34 «Нивы», но ценник вырос. А «Уазик» приобрели на сэкономленные в ходе работы средства.

Тем не менее, в текущем году лесники в рамках нацпроекта «Экология» смогли закупить также пять новых пожарных машин, семь лесопатрульных комплексов и один грузовик «ГАЗ» для перевозки тяжелой техники. Еще 116 миллионов рублей область дополнительно направила на борьбу с лесными пожарами, и значительная часть этих денег пошла на нужды авиации. В частности — на топливо.