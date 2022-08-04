Пониженные ставки для инвесторов продлили во Владимирской области до 1 января 2024 года

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В России разработан федеральный перечень мер для противодействия санкционному давлению и обеспечения стабильности экономики. В числе прочих регионам дана возможность продлить ряд налоговых льгот. 28 июня вышел соответствующий федеральный закон, а уже на последнюю сессию ЗС областные власти вынесли на обсуждение депутатов вопрос о пролонгации налоговых преференций. Действие пониженной ставки налога на прибыль организаций-инвесторов, являющихся получателями господдержки, продлено на год. Изменения приняты большинством голосов.

По предварительным расчетам, эта мера поддержки предпринимателей обойдется областному бюджету в 165,8 миллиона рублей. Разработчики рассчитывают, что освобождение от налогового бремени приведет к улучшению инвестиционного климата в области, что крайне важно для стабильности экономической ситуации.

В 2021 году государственную поддержку всего получило 16 предприятий-инвесторов (примерно половина из них как раз получает льготу по налогу на прибыль). Прямые следствия принятых мер – создание дополнительных 416 рабочих мест. Положительная тенденция намечена теперь и на следующий год.

- В течение последних лет была проведена большая работа по улучшению инвестиционного климата, результаты ее ощутимы и понятны. Но это не значит, что надо останавливаться - наоборот, в текущей ситуации, когда борьба за инвестора среди регионов достаточно жесткая, мы должны использовать все возможности, чтобы привлечь как можно больше капитала в бюджет региона. Налоговые преференции - один из самых действенных в этом смысле инструментов - на 1 потраченный рубль бюджет области пополнится доходами на 8 рублей. Предприятия, получающие налоговые преференции, находятся в разных территориях области: это и Муром, это и Собинский район, и Владимир. В их число входят, например, дата-центр «Яндекса», «РусТехнологии», «Стародворские колбасы», «Де Хес» - то есть крупные налогоплательщики, активно участвующие в экономической жизни Владимирской области. Надеемся, что они и дальше будут продолжать свои инвестпрограммы в наш регион. А мы их стимулируем этим заниматься, - прокомментировал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков.