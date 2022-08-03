Дорожники опровергли слухи о закрытии левых поворотов в Юрьевце

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад жители Владимира и в особенности микрорайона Юрьевец стали обсуждать грядущие изменения, которые якобы должны были произойти на участке между развязкой у Южного обхода Владимира до поворота на Аэропорт.

Разговоры об изменениях в движении транспорта на территории Юрьевца распространились после того, как на сайте госзакупок России появился тендер на проведение работ по капитальному ремонту трассы М-7 «Волга» на участке между 169 и 177 километрами. Это как раз в черте Владимира.

- Видел схему, на которой левые повороты, в том числе тот, что ведет с улицы Институтский городок, окажутся закрыты. Насколько я понял, автобусы и автомобили теперь должны будут ехать к Южному обходу, и только там делать разворот, - рассказал нам житель Юрьевца Михаил, посетовав на то, что в таком случае жителям микрорайона будет очень проблематично добираться до Владимира.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ремонт должен начаться в середине августа текущего года, как только определится подрядчик, а окончание работ запланировано на ноябрь 2023 года. Стоимость работ составляет более 38 миллионов рублей. Также размещен тендер на строительный контроль на этом же участке.

Однако в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» поспешили успокоить владимирцев — закрывать левые повороты никто не планирует.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В микрорайоне Юрьевец сейчас планируется только ремонт подземного пешеходного перехода (на улице Ноябрьской неподалеку от пересечения с улицей Институтский городок — Авт.). В настоящее время тендер размещен именно на выполнение данных работ, - объяснил официальный представитель ведомства Александр Полянский.

Впрочем, федеральные дорожники добавили, что ремонт пешеходного перехода, который давно уже ждут владимирцы, является лишь первым этапом большой капитальной реконструкции Пекинки на территории Владимира. При этом в ведомстве не стали называть каких-либо точных сроков — ни по реконструкции самого перехода, ни по другим этапам капремонта. О них пообещали сообщить дополнительно. Но дорожники заверили, что схема движения меняться не будет, так что левые повороты не закроются и жители Юрьевца смогут продолжать движение привычными путями.