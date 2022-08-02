В Муроме новый мост через Оку «растет» со скоростью 2 метра в сутки

Фото предоставлено "Автодор".

Под Муромом продолжается возведение вантового моста через Оку в рамках строительства скоростного автобана М-12, который соединит Москву с Казанью.

На днях представители Госкомпании «Автодор» рассказали о том, что впервые в России именно здесь решено было применить технологию скользящей опалубки при возведении монолитного пилона русловой опоры — двух высотных конструкций, на которые затем будут крепиться ванты.

Этот способ заключается в передвижении самой опалубки, состоящей из жестко скрепленных между собой щитов, после очередной заливки бетона все выше. Фактически, она поднимается по уже готовому монолиту, чем существенно экономит время, так как разбирать опалубку всякий раз после заливки уже не требуется.

Опалубка сверху. Фото предоставлено "Автодор".

- На данном объекте предполагается сократить сроки строительства 80-метрового пилона более чем в два раза по сравнению с традиционным методом самоподъемной опалубки. Вместо девяти месяцев процесс займет около четырех с половиной, - сообщили в ГК «Автодор».

В настоящее время опалубка «скользит» по обоим пилонам синхронно со скоростью до 2,2 метров в сутки. При этом специалисты установили между стойками пилона специальную распорку, которая помогает избежать отклонений при ее движении.

Опалубка сбоку. Фото предоставлено "Автодор".

Также здесь начались большие работы по надвижке металлических конструкций пойменных пролетов. Надвигают их с нижегородской стороны, в то время как с владимирской будет применяться иная технология — конструкции собирают на временных опорах и стапелях.

В ГК «Автодор» отметили, что строительство моста идет полным ходом в круглосуточном режиме без выходных и даже праздничных дней, так что уже в четвертом квартале 2023 года планируется запустить по новому мосту движение. Если все пойдет по плану, русловый пролет строители замкнут уже в первом полугодии 2023 года, и по объекту можно будет перебраться с одного берега на другой.

Напомним, мост будет четырехполосным, и его пропускная способность составит около 30 тысяч автомобилей в сутки, то есть в четыре раза больше, чем у его «брата», расположенного буквально в полукилометре, чуть ближе к Мурому. Длина моста составит 1377,6 метра, в то время как центральный пролет будет иметь длину в 254 метра.

На возведении нового вантового моста трудятся более 500 человек и 100 единиц самой разнообразной строительной техники.