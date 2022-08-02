Картины туристов будут помогать владимирскому тяжеловозу выжить

Фото Бориса Пучкова.

Во Владимирской и Ивановской областях знаменитый в кругах ценителей гастрономических традиций и новинок ресторатор и член международной гильдии гастрономов Игорь Кехтер (бывший в свое время мэром Суздаля) запустил с товарищами новые туристические маршруты к Владимирским тяжеловозам. Эта порода лошадей уникальна своими крупными размерами, особой грацией и добродушным нравом. А также тем, что сейчас находится на грани вымирания.

Привлечь внимание к лошади

Выводить тяжелоупряжную породу лошадей начали во второй половине XIX века, для этого в Россию завезли европейских тяжеловозов: клейдесдалей, першеронов и шайров. Официально породу Владимирский тяжеловоз зарегистрировали в 1946 году.

Сейчас в России всего три конюшни, где разводят владимирских тяжеловозов — В Гаврилов-Посаде (Ивановская область), Владимире и Юрьев-Польском (Владимирская область). Собственно путешествие по ним и станет основой тура.

В конце июля его «опробовали» на владимирских журналистах, а уже в августе планируется полноценно принимать туристические группы.

Программа однодневного творческого тура начинается с владимирского железнодорожного вокзала. Туристы отправляются на государственную конюшню имени В.И. Фомина во Владимире, где разводят владимирских тяжеловозов. Гостям рассказывают о том, как появилась порода лошадей, известная по всему миру, для чего их использовали, и какие состязания эти уникальные лошади проходят на соревнованиях.

Конечно, самые яркие эмоции гости получат от встречи с лошадьми — их можно будет кормить с руки, гладить, заглянуть в глаза и сделать множество интересных фотографий.

Путешественников ждет увлекательный мастер-класс по рисованию картин прямо на конюшне среди тяжеловозов. Под руководством опытного художника-педагога Антона Ёжкина гости будут рисовать тяжеловоза красками на настоящих холстах. Получившиеся картины станут подспорьем для помощи питомцам конюшни «Монастырское подворье» в городе Юрьев-Польский.

Фото Бориса Пучкова.

- Проект является благотворительным. Те работы, которые нарисуют наши гости, будут проданы, и на вырученные средства будут приобретаться необходимые тяжеловозам в Юрьев-Польском медикаменты, питание и оказывать другую необходимую помощь. «Монастырское подворье» - это частная племенная конюшня, которая находится в несколько плачевном состоянии — лошадям не хватает еды, ветеринарной помощи и ухода, - рассказывает организатор тура Евгения Тележкина.

Откроем шампанское по-гусарски

Туристов, которые захотят остаться на двухдневный тур, далее ждёт экскурсия в единственный в мире музей российских национальных напитков Игоря Кехтера в Гаврилов Посаде. Сам музей тоже тесно связан с историей владимирского тяжеловоза — он расположен в комплексе Гаврилово-Посадского дворцового конного завода, построенного при Екатерине II. Здесь работали над селекцией тяжелоупряжной породы 240 лет.

В музейно-дегустационном комплексе гостей ждут не только интереснейшие экспонаты — старинные самовары и сервизы, плуги, элементы упряжи и быта, но и дегустация алкогольных и неалкогольных напитков по старинным рецептам. Ну, а потом туристам предлагают интерактивную программу с лихими гусарами, цыганскими песнями и, конечно, оригинальными гусарскими развлечениями: выпить с сабли хмельной напиток, а потом той же саблей открыть бутылку игристого шампанского.

Процесс «отрубания» части горлышка с пробкой называется сабраж (от французского sabrе, «сабля»). Открытое по-гусарски шампанское становится ингредиентом жженки — аутентичного гусарского напитка, приготовленного на огне по оригинальному рецепту.

Фото Бориса Пучкова.

- После 1812 года наша армия пошла в Париж в холодное время года, российским гусарам не доставало спиртных напитков. Поэтому, чтобы согреться, придумали такой способ: все, что находили в округе — шампанское, вино, коньяк, ром сливали в полковую чашу, нагревали на огне, и на двух скрещенных саблях водружали сверху сахарную голову, которую поливали ромом и поджигали. Сахар стекал в чашу, напиток становился сладким и хорошо воздействовал на внутренние части организма, повышал настроение, - после такого стакана в походе гусары ложились спать и крепко спали до утра. Потом это переросло в традицию при приеме в войско новичков, - делится Игорь Кехтер.

На третий день тура, посвященного Владимирским тяжеловозам, гости посетят конюшню «Монастырское подворье» в городе Юрьев-Польский, которая расположена среди живописных полей. Местный конный завод был создан еще в 1959 году, после он стал частным, и сейчас здесь живут 142 тяжеловоза, в том числе, жеребята. Именно эти лошади будут получать помощь с продажи картин, нарисованных участниками тура.

КОНКРЕТНО

Подробности тура к Владимирским тяжеловозам на сайте https://legenda86.ru/ и у организаторов по номеру 8-999-850-58-25.