«Ее все любили»: под Владимиром в ДТП погибла чемпионка Европы по ушу

Фото федерации ушу по Владимирской области.

Вечером 30 июля 2022 года во Владимирской области произошло страшное ДТП, в котором погибла известная российская спортсменка Евгения Степанова. Четырехкратная чемпионка Европы по ушу, призерка чемпионатов мира, мастер спорта международного класса.

В федерации ушу Владимирской области не скрывают, что для них случившееся стало настоящим шоком, ведь Евгения была в расцвете лет и могла добиться еще немало побед.

- Мы ее все любили, говорит председатель федерации Александр Абрамов. - Знаете, мне сегодня отовсюду звонят. Из Ирана позвонили, из Чечни, многих других регионов. Все говорят, какая хорошая она была девочка, как правильно воспитана она была. Она ведь круглая сирота была. Ее бабушка воспитывала, а та сама огонь и воду прошла. Вот воспитание и чувствовалось. Всегда старших уважала, слушалась беспрекословно. При этом трудолюбивая и целеустремленная была.

Евгения Степанова родилась в 1994 года в городе Судогде Владимирской области. С детства любила силовые виды спорта. И чаще играла с мальчишками. Она и начинала-то не в ушу, а в хоккее. Впервые ее заметили, когда она в составе местной детской команды «Судогодец» выступила в 10-летнем возрасте на всероссийском хоккейном турнире памяти Рагулина (знаменитый хоккеист сам родом из Судогды).

- В хоккейной экипировке ее отличить от мальчишки нельзя было, - вспоминает Александр Абрамов. – А силовые приемы делала так, что мало не покажется. А потом она ко мне пришла сама с группой девчонок. Говорит: «Возьмите меня с подружками заниматься». В итоге, все подружки разбежались, а она осталась.

В общей сложности в ДТП пострадали 11 человек. Фото УМВД России по Владимирской области.

Первый успех пришел через шесть лет. В 2014 году в Бухаресте на молодежном чемпионате Европы она становится победительницей соревнований в дисциплине «саньда» (китайская разновидность данного вида единоборств, близкая к кикбоксингу). С тех пор медалей и побед было не счесть. Помимо успехов на чемпионатах Европы, она становилась второй на чемпионате мира в Казани в 2017 году, а также была призером мирового чемпионата в Шанхае. Шесть раз выигрывала кубок России, много раз становилась победительницей разных международных соревнований. В 19 лет стала мастером спорта международного класса.

- Просто поймите, что ушу – не олимпийский вид спорта. В такой ситуации стать МСМК гораздо сложнее, но она смогла, - говорят в федерации ушу по Владимирской области.

По словам Александра Абрамова, 30 июля Евгения с подругой ехали на Улыбышевские карьеры. Хотели и отдохнуть, и потренироваться на свежем воздухе. Вез их муж подруги Евгении на «Фольксвагене». Что точно произошло, еще предстоит выяснить представителям полиции, однако, как говорят очевидцы, легковушка в какой-то момент выскочила на встречку и врезалась в рейсовый автобус «Владимир - Радужный».

Евгения вместе с подругой и водителем погибли на месте. Еще одна пассажирка «Фольксвагена» сейчас находится в больнице. Различные травмы получили восемь пассажиров автобуса «Мерседес», один из которых госпитализирован, другим в настоящее время назначено амбулаторное лечение.

Следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Прощание с Евгенией состоится 2 августа, в 11.15 по адресу: Судогда, улица Коммунистическая, дом 10.

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