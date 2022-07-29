Транспортный налог для «малолитражек» во Владимирской области понижать не стали

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последнее перед отпуском заседание областного Законодательного собрания, состоявшееся 28 июля, прошло достаточно сонливо. Возможно, виной тому жара, а может и не самая проблемная повестка, включавшая вопросы, по которым депутатам не хотелось дискутировать. В итоге, по-настоящему схлестнулись народные избранники лишь однажды. Во время обсуждения законопроекта, предложенного депутатом от КПРФ Антоном Сидорко. Тот хотел снизить сумму транспортного налога для владельцев маломощных автомобилей с двигателей не более ста «лошадок».

Предложение Сидорко было простым. Для легковых автомобилей с такими двигателями он предлагал установить стоимость одной лошадиной силы в 10 рублей вместо 20, как сейчас. Для грузовиков она оценивалась в 15 рублей за «лошадку» вместо 25.

- Как правило, малолитражками у нас владеют не самые богатые слои населения, - заявил Антон Сидорко. - И для этих людей существенно – платить две тысячи или одну. Всего в регионе около 200 тысяч подобных автомобилей. Как правило, это «шестерки», «семерки», «девятки», в крайнем случае «Дэу Матис». При этом наш регион занимает последнее место в ЦФО по среднедушевому доходу. А налог у нас наоборот один из самых высоких. 10 рублей за лошадиную силу установлен в Рязани и Калуге. Лишь в Курске больше – 25 рублей с одной «лошадки».

Однако депутаты большинства фракций выступили категорически против этого предложения. Так лидер фракции ЛДПР Сергей Корнишов заявил, что он «проаанализировал машины у депутатов фракции КПРФ», после чего заявил, что лучше вносить изменения с другой стороны и пойти по пути повышения ставок транспортного налога для люксового автопарка региона.

- Ну, вы тоже известно, на каком автомобиле ездите, - парировал Антон Сидорко. – А вообще закон для того и предлагается принять лишь в первом чтении, чтобы потом его дорабатывать. Но транспортный налог в регионе давно нуждается в пересмотре.

С последней мыслью категорически не согласился председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков, который заявил, что принятие такого закона – это удар по дорогам Владимирской области, которые и так выглядят не очень хорошо.

- У нас уже есть 11 категорий граждан, которые полностью освобождены от транспортного налога. Нет областей, где было бы больше льготных категорий по транспортному налогу. Ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды, опекуны и так далее. Все они сейчас защищены и так. И выпадающие доходы дорожных фондов уже составляют 166,2 миллиона рублей за 2020 год. А вы предлагаете снизить доходы дорожных фондов еще где-то на 120 миллионов рублей. А самое главное, что ничто в этом законе не мешает мне пойти купить условную «Ауди» с двигателем мощностью меньше 100 лошадиных сил и стать получателем вашей льготы, - возмущался он.

В итоге, за предложение Антона Сидорко выступили лишь 8 депутатов, 12 были против, еще шесть человек воздержались. Закон не был принят.