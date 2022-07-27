Владимирцы пытались вмешаться в переименование улицы Парижской Коммуны

улица Парижской Коммуны будет носить название улицы Героя России Кутузова Фото: Алексей СУХОВ

27 июля прошло очередное заседание горсовета. На повестку был вынесен вопрос по переименованию улицы Парижской Коммуны. Некоторые жители улицы и коллектив школы №9 обратились в мэрию с инициативой назвать улицу в честь Героя России Романа Кутузова, погибшего в ходе спецоперации в этом году.

Топонимическая комиссия провела два заседания и приняла положительное решение. Однако некоторые жители домов улицы Парижской Коммуны были против. Они собрали подписи единомышленников и написали четыре жалобы — в администрацию Ленинского района, в городскую администрацию, заместителю главы города и лично Андрею Шохину.

- Мы обошли больше 30 частных домов, которые расположены на этой улице, опросили около 120 человек. Большинство нами опрошенных выступило против переименования, - сообщила местная жительница Евгения Липатова. - Я на этой улице прожила всю жизнь и не хочу менять все документы.

Жительница улицы Парижской Коммуны Евгения Липатова принесла в мэрию собранные подписи Фото: Виктория СУХОВА

Собственно говоря, других претензий к переименованию у противников данного решения не было. Людей интересовала чисто практическая сторона вопроса. И многим не хотелось заниматься переоформлением документов, так как ходить в госучреждения надо в рабочее время. И зачастую там бывают очереди. В общем, трата времени.

Евгения Липатова вместе с еще одной жительницей улицы пытались попасть на заседание горсовета, чтобы озвучить свою позицию. Однако туда их не пустили, мнение женщин чиновники выслушали за закрытыми дверями своих кабинетов. Разговор, видимо, был обстоятельный, поскольку начало заседания задержалось на полчаса.

Выступая перед депутатами, заместитель главы города Сергей Сысуев отметил, что администрация Ленинского района опросила жителей 41 дома.

- В результате жители 22 домов поддержали решение о переименовании, жители 11 домов выступили против. Также данную инициативу поддержали руководители и воспитатели детских садов №26, 52, 33, 58, члены районной организации ветеранов войны, труда, детей войны, воинской службы, в рядах Вооружённых сил и правоохранительных органов Ленинского района города Владимира, - подчеркнул Сергей Сысуев.

Чиновник заверил, что проблем с переоформлением документов у жителей не возникнет. Сотрудники УФМС выйдут на место, организуют пункт прямо на улице и помогут людям скорректировать необходимые документы. К маломобильным жителям сотрудники ведомства придут на дом. Кроме того, помочь обещали и индивидуальным предпринимателям, которым тоже придется поднимать все бумаги.

Депутаты единогласно поддержали решение о переименовании улицы. Теперь улица Парижской Коммуны будет носить другое название - улица Героя России Кутузова.