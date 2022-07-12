Во Владимирской области ветер и дождь сносили крыши и валили деревья

Фото: администрация города Владимира

Накануне Главное управление МЧС России по Владимирской области передало сведения Владимирского гидрометцентра, согласно которым на западе и северо-западе региона 11 июля ожидались грозы с дождем, которые могли сопровождаться усилением юго-восточного ветра до 12-17 метров в секунду.

Гроза налетела с запада

Днем было спокойно, но ближе к семи часам вечера над западными окраинами Владимира действительно нависли темные тучи, из которых временами вырывались молнии. А в восьмом часу вечера стихия с ветром и дождем обрушилась на областной центр и его пригороды.

Одним из первых о последствиях непогоды сообщили владимирцы, оказавшиеся на Октябрьском проспекте. Там у дома №12 сорвало часть крыши — верхние слои кровли в середине пятиэтажного дома буквально разлетелись по ветру.

В региональном ГУ МЧС сразу уточнили, что в происшествии никто из людей не пострадал, в то время как управляющая организация, обслуживающая дом, сообщила о немедленном начале ремонтных работ.

- Бригада альпинистов немедленно выехала на место, - сообщили «КП» в управляющей компании «Люкс».

Тем временем, стихия разбушевалась не на шутку — информация об упавших деревьях пришла из центра города — ветер не пощадил даже толстые стволы кленов, стоящие на площадке в районе Патриарших садов и Спасского холма. Прошелся ветер и по патриотическому скверу, где тоже рухнули деревья. Отдельные сообщения о повреждениях и обрывах линии электропередач поступали с улиц Мира и Кирова, где частично отключился свет.

Одновременно информация о неполадках в электросетях поступила из Суздальского района, по которому тоже прошлась непогода.

В десятом часу вечера администрация города Владимира известила о том, что работа по уборке упавших деревьев и устранений последствий разгула стихии проводится силами 30 человек в составе нескольких бригад. Также были задействованы трактора, грузовики и погрузчик.

Среди пострадавших от непогоды улиц назывались Ерофеевский спуск, Большая Нижегородская, Коммунальный спуск, улица Мира, Октябрьский проспект, Летне-Перевозинская, Кремлевская, проспект Строителей и Тракторная. Из общественных мест пострадали сквер «Патриот», сквер Гоголя и Никитский сквер.

Однако горожане в соцсетях перечислили еще целый список улиц, которые завалило упавшими ветками и даже поваленными деревьями. Практически все районы города ощутили последствия грозы.

Фото: администрация города Владимира

Пострадавших нет

Утром 12 июля в ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили, что никаких чрезвычайных происшествий, включая пожары из-за ударивших в дом молний, на территории региона не случилось. Все неприятности после непогоды оказались чисто «коммунальными».

Во «Владимирэнерго» рассказали, что с последствиями стихии начали бороться буквально сразу.

- Непогода зацепила также часть Суздальского и Судогодского районов. Бригады выезжали на места повреждений, и устранили большую часть из них. В настоящее время отрабатываются заявки, поступившие из отдельных деревень, - рассказал официальный представитель «Владимирэнерго» Михаил Вербин.

- Ничего критичного не случилось — ни один житель Владимира не пострадал. В целом было принято 13 сообщений жителей о падении деревьев во дворах многоквартирных домов, плюс порядка 7-9 деревьев и очень крупных веток упали на территориях скверов и в Центральном городском парке, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Также в двух случаях ветки упали на автомобили, но самым значительным происшествием действительно оказалось повреждение крыши дома №12 на Октябрьском проспекте. По данным мэрии, промышленные альпинисты тут же накрыли специальной пленкой поврежденный сектор, а уже к вечеру 12 июля кровлю должны полностью восстановить.

- Жалоб сегодня не зафиксировано, но обращаем внимание на то, что если кто-то недоволен уборкой двора, просим сигнализировать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «05», - резюмировал Александр Карпилович.