Коврову присвоят звание города трудовой доблести

Фото с сайта администрации города Коврова.

На повестку июньского заседания областного парламента, прошедшего 30-го числа, был вынесен вопрос о присвоении Коврову звания города трудовой доблести.

- От ряда общественных объединений в администрацию города поступили предложения, которые поддержали инициативу Владимирского регионального отделения «Союз машиностроителей России» о присвоении Коврову почетного звания «Город трудовой доблести». В свою очередь, Совет народных депутатов также одобрил это предложение, - отметил Сергей Кашицын, исполняющий обязанности председателя СНД города Коврова.

С 11 марта по 15 апреля в городе оружейников объявили сбор подписей в поддержку этой инициативы. За время проведения голосования на местной электронной площадке свое положительное мнение высказали 30024 человека. Еще 2902 подписи было дополнительно собрано на подписных листах.

- Российская академия наук (чье мнение является решающим — авт.) подтвердила наличие оснований о присвоении почетного звания Коврову как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, - резюмировал Сергей Кашицын.

И это действительно так. Ковров в годы войны был настоящей кузницей оружия для фронта. Каждый третий пулемет и каждый второй пистолет-пулемет производился именно тут. За 22 дня на легендарном заводе имени Дегтярева сумели разработать, создать противотанковые ружья ПТРД и наладить их массовые поставки на фронт.

Депутат Сергей Казаков поинтересовался, для чего Коврову еще одно почетное звание, ведь он уже является городом воинской славы. На это Сергей Кашицын отметил, что такова «потребность жителей».

- Мы решили не ограничиваться одним званием, - объяснил он.

Депутаты, пусть и не единогласно (один был против, трое воздержались), но поддержали жителей Коврова. Теперь ходатайство отправят Президенту России.

На сегодняшний день почетного звания удостоены 44 российских города. В прошлом году заявку подал и Владимир. Она находится на рассмотрении. При этом жители областного центра уже проголосовали за выбор места для установки стелы «Владимир – город трудовой доблести». Ее разместят в 2023 году на площади перед Областным судом.