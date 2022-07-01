Во Владимире присваивать организациям и школам имена героев и деятелей будет отдельная комиссия

Фото с сайта администрации города Владимира.

29 июня прошло очередное заседание народных избранников областного центра. Одним из вопросов стало создание специальной комиссии, в состав которой вошли чиновники и депутаты. Она будет принимать решение о присвоении владимирским организациям и школам имен героев или деятелей. Раньше этим занималась топонимическая комиссия.

- Это правильно. Ведь получалось так, что в рамках работы топонимической комиссии мы объединили слишком обширные, разноплановые вопросы. Разделение будет правильным, - отметил председатель совета народных депутатов Николай Толбухин. - Новая комиссия будет определять те учреждения, которые достойны носить имя героев. От общественных организаций уже поступают предложения. Мы озвучим их в следующем месяце. Пока это касается только школ.

Но создание специальной комиссии — это не единственное новшество. Из документа исключили пункт, который гласил «имена присваиваются по истечении 5 лет со дня смерти государственного, общественного деятеля, выдающегося человека муниципального образования город Владимир». А раз срок не прописан, значит, процедура присвоения станет намного проще.

Заметим, что некоторое время назад с инициативой присвоения имен солдат, погибших в ходе спецоперации на Украине, выступил врио губернатора Александр Авдеев.

«Увековечим память наших земляков – героев спецоперации на Украине. Присвоим школе в Андреевском поселении имя гвардии капитана Алексея Курганова, а 9-й школе во Владимире – генерал-лейтенанта Романа Кутузова», - написал Авдеев в своих социальных сетях.

Из открытых источников известно, что Роман Кутузов родился в 1969 году, учился в 9-й школе Владимира, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. На сайте Минобороны Кутузов последний раз упомянут в июле 2020 года в статусе начальника штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», а также медалью «За отвагу». Роман Кутузов был посмертно награжден Золотой Звездой Героя России, указом президента Владимира Путина ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

Кстати, на заседании также было принято решение о том, что школа №28 теперь будет носить имя адмирала Лазарева.