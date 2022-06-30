Владимирская школа №28 будет носить имя адмирала Лазарева

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29 июня на заседании горсовета утвердили изменения названий сразу нескольких объектов в областном центре. В частности, речь шла о присвоении школе №28 (она находится на улице Добросельской) имени адмирала Михаила Лазарева.

Инициатива исходила от коллектива самой школы, где, по словам педагогов, проводится учебно-воспитательная работа, связанная с деятельностью флотоводца и мореплавателя. Топонимическая комиссия, не долго думая, поддержала решение школы.

- Михаил Лазарев очень достойный человек. Несколько незаслуженно мы начинаем забывать имена таких великих людей: он флотоводец, первооткрыватель. Даже за рубежом его знают лучше, чем дети в наших школах. Великое наше прошлое, о нем надо помнить, - подчеркнул председатель совета народных депутатов Николай Толбухин.

Напомним, Михаил Петрович Лазарев родился в 1788 году во Владимире. Участвовал в Отечественной войне 1812 года, кругосветном путешествии и экспедиции в Антарктиду. В городе уже есть мемориальная доска на доме №26 по Большой Московской, где родился и вырос Михаил Лазарев. Кроме того, в районе улицы Красноармейской есть одноименная площадь.

Также депутаты единогласно поддержали решение дать название новой улицы в Юрьевце — она станет Родионовским проездом. Надо отметить, что в микрорайоне уже есть улица и речка Родионовка.

Ну и, наконец, еще одно новшество. Остановку «Площадь Фрунзе», которая расположена у дома № 62-а по улице Большая Нижегородская, переименовали в «Молодежный сквер». По словам депутатов и членов городской топонимической комиссии, сделано это для того, чтобы избежать путаницы, которая возникает из-за дублирования названия соседней остановки, расположенной рядом с хлебокомбинатом.