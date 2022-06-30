Три дня на выборы губернатора Владимирской области сделали из-за ковида

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирательная компания по досрочным выборам губернатора Владимирской области набирает обороты. 12 июня начался период выдвижения кандидатов. На то, чтобы подать документы, кандидатам от региональных отделений партий дается месяц. Кто не успеет все сделать до 18.00 12 июля, может пенять лишь на себя.

В общем-то, практически все ведущие политические игроки в регионе своих кандидатов уже выдвинули. Пять избирательных объединений подали документы в облизбирком. В данный момент о своих политических амбициях заявили (перечисляем их в порядке подачи ими документов) Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков (Справедливая Россия – Патриоты за правду), Александр Авдеев (Единая Россия), Александр Субботин (Партия РОСТА), Антон Сидорко (КПРФ).

- Все кандидаты получили разрешение на открытие специальных счетов в ПАО «Сбербанк», - рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. – И насколько я знаю, все они этой возможностью воспользовались.

Счета эти нужны для избирательных фондов. В дальнейшем через них будет идти агитационная работа в СМИ. Но для того, чтобы ее начать, сначала кандидатам нужно преодолеть муниципальный фильтр.

- Следующий этап – регистрация кандидатов – начнется 17 июля. Не позднее 18.00 27 июля кандидаты должны представить в комиссию комплект документов для регистрации: в первую очередь, подписи депутатов муниципальных райсоветов, первый финансовый отчет, а также сведения о лицах, предполагаемых для назначения в Совет Федерации. В течение 10 дней облизбирком должен проверить эти документы и принять решение о регистрации кандидата. То есть, не позднее 5 августа мы будем знать имена всех кандидатов, - уточнил Вадим Минаев.

Вадим Минаев. Фото предоставлено облизбиркомом.

Агитация в СМИ разрешается с 13 августа, заканчивается в полночь 9 сентября. То есть в первый день голосования, которое продлится три дня – 9, 10 и 11 сентября. «День тишины» перед многодневным голосованием не предусмотрен. Три дня на выборы в облизбиркоме выделили по нескольким причинам. Но главной стоит назвать Covid-19.

- Коронавирус пока еще никуда не ушел, рассказал Вадим Минаев. – И прогнозы наших медиков указывают на то, что после окончания периода отпусков, нас может ждать новая волна пандемии. Так что растянуть процедуру голосования на три дня стоит хотя бы для безопасности наших избирателей. Опять же не стоит забывать, что наш регион исторически не может похвастаться высокой явкой. Так что трехдневное голосование позволит хотя бы немного повысить явку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель облизбиркома Вадим Минаев рассказал о ходе 35 местных избирательных кампаний, процесс назначения которых в регионе завершился 24 июня. В выборах в органы местного самоуправления смогут принять участие 125 тысяч избирателей (чуть более 11% от общего количества избирателей области).

- По состоянию на сегодняшнее утро уже выдвинуто три кандидата. Все – в порядке самовыдвижения, двое – на выборах депутатов Совета народных депутатов города Александров по округам №7 и №20, третий - по округу №3 на дополнительных выборы в Карабаново, – уточнил председатель Избирательной комиссии Владимирской области.