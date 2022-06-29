Научный фестиваль во Владимире: химическое шоу, лекции и запуск воздушных змеев

Фото информационного центра по атомной энергии.

Не развлечениями едиными — уже в эти выходные во Владимире пройдет научный фестиваль, организатором которого является Информационный центр по атомной энергии.

Научные игры и открытия

Программа фестиваля откроется 1 июля в 19 часов научно-популярным ток-шоу «Что пошло не так» в информационном центре. Алексей Водовозов объяснит, как некоторые медицинские открытия навредили медицине и пациентам, а физик Роман Лаас расскажет, как студенты взяли его в заложники. Темой выступления автора книжного блога Дарьи Корсунской станет «Не то, чем кажется: писатели, которых неправильно поняли». Также спикерами ток-шоу станут Александр Панчин и владимирская телеведущая Анастасия Сахарова.

2 июля фестиваль продолжится в Центре современной культуры «Флигель» и его окрестностях. С 11 часов начнет работать игровая зона. Дети и взрослые смогут проверить свое умение балансировать и справляться с центробежной силой на балансбордах. Проверить свою ловкость и собрать новые химические элементы можно будет с помощью молекулярного кольцеброса, а знание физики – в процессе игры в гигантскую «Дженгу». Любители инженерного искусства построят мост да Винчи без единого гвоздя.

Также будет работать зона головоломок и лаунж-зона, в которой все желающие смогут послушать атомные подкасты, а потом проверить усвоенные знания с помощью чемоданчика «Детектор знаний». В арт-зоне состоится сборка, раскраска и запуск воздушных змеев, после чего все желающие под руководством художников создадут фотозону для фестиваля.

Лекции и музыка

Обширная программа лекционной зоны начнется в 11.30 с лекции Алексея Водовозова. Он разберет мифы, связанные со спортом: насколько полезны специальные «спортивные» диеты, всевозможные БАДы, тейпы с банками и другие гаджеты и приспособления, которые, если верить рекламе, обладают почти волшебными свойствами. Еще одна лекция будет посвящена медицинскому фактчекингу. Медик объяснит, как не навредить себе, читая новости о здоровье.

На фестивале разберут фильм "Марсианин". Кадр из фильма.

Об идее движения расскажет физик Роман Лаас. Спикер поговорит о том, как менялись наши представления о движении с точки зрения физики и инженерии.

С каждым днем все больше людей переходит на «зеленую» сторону. Но что это: дань моде, новая субкультура или реальная помощь в деле сохранения природы? Поможет разобраться в этих вопросах на лекции «Мода на эко» эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев.

Что такое старение и как его остановить, расскажет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН Александр Панчин.

Вечернюю программу фестиваля откроет научно-музыкальное ток-шоу «Квадрат эволюции». Скрипачка Ирина Писарева расскажет об эволюции скрипки как инструмента и сыграет несколько музыкальных произведений, а физик Роман Лаас объяснит, как эволюционировали ядерные реакторы, как менялось отношение людей к радиации и насколько безопасны современные АЭС.

После ток-шоу зрителей ждет получасовой концерт Ирины на электроскрипке, а завершит программу фестиваля кинопоказ. Отрывки из фантастического фильма «Марсианин» прокомментирует Артем Акшинцев.

Зрителей также ждет химическое шоу и научный бар безалкогольных молекулярных коктейлей, которые можно будет получить после участия в одном или нескольких событиях фестиваля.

КОНКРЕТНО

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте.

Все события фестиваля бесплатны для посетителей. Однако чтобы их посетить, нужно пройти регистрацию.