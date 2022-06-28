В Селивановском районе полицейские спасли тонущую косулю

Скриншот из видео.

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области рассказал историю, которая произошла несколько дней назад на берегу речки Колпи, которая течет на территории Селивановского района.

В тот день у начальника отделения уголовного розыска Артема Горожанова и его коллеги был выходной, который они решили посвятить выезду на природу.

Стражи порядка приехали на реку Колпь и в какой-то момент заметили косулю, которая каким-то образом попала на заболоченный участок и начала уходить в трясину все сильнее. Выбраться самостоятельно животное уже не могло.

Скриншот из видео.

Оперативники не стали мешкать — они связались с егерями и известили их о происходящем, а затем позвонили знакомым, которых попросили привезти в срочном порядке резиновую лодку. Судно доставили так быстро, что животное еще не успело полностью погрузиться в трясину, однако на поверхности виднелась только голова.

Артем и его товарищ сели в лодку и направились к месту, где находилось животное — часть пути они преодолели на лодке, а остальную дистанцию (около десяти метров) вынуждены были пробираться по пояс в воде.

Скриншот из видео.

Добравшись до топи, полицейские вытянули уже порядочно обессилевшую и замерзшую косулю, уложили ее в лодку и благополучно доставили ее на берег.

После удачной операции по спасению животное некоторое время приходило в себя, однако завершилось все благополучно — косуля осталась жива и вернулась в родные леса.

Таким образом, благодаря неравнодушию полицейских и их товарищей дикое животное удалось спасти.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирским полицейским уже доводилось спасать животных. Например, в 2019 году в Меленковском районе из ледяной воды спасли хаски. Однажды вечером к инспекторам ГИБДД обратились две девочки. Школьницы рассказали, что в реку попала собака и самостоятельно выбраться из ледяной воды не может. Сообщив о произошедшем в МЧС, инспектор ДПС Александр Чуйков решил не ждать коллег и помочь собаке самостоятельно. Полицейский добрался по тонкому льду до полыньи и вытащил собаку на берег. Испуганный пёс едва стоял на лапах. Ни ошейника, ни брелока с чипом у него не было, потому установить хозяина не удалось. Как только собака пришла в себя, она убежала. А инспекторы продолжили службу. Спустя несколько дней в отдел полиции со словами благодарности обратилась хозяйка собаки Светлана Панферова. Женщина сказала, что хаски Герда для них как член семьи и потеря стала бы настоящей трагедией.