Минус 26 деревьев: в центре Владимира зачищают место под строительство гостиницы

Рабочие оставили в живых только одно деревце. Фото: Виктория СУХОВА

Жара, пришедшая в областной центр, заставляет владимирцев искать прохлады в тени под кронами деревьев. Однако их с каждым годом все сложнее найти. Так называемая обрезка деревьев превращает их в обрубки, которые могут служить декорациями к остросюжетному триллеру. Кроме того, чиновники то и дело «облагораживают» территории, спиливая деревья под корень.

Взять хотя бы вековые клены у здания бывшей богодельни на Студеной горе. От 26 абсолютно здоровых деревьев не осталось ни следа. Сейчас об их существовании напоминают валяющиеся пеньки, ветки и палящее солнце. «Пощадили» лишь одно деревце (обрубив ему все ветки) и то лишь потому, что в этом месте проходят провода.

Варварская обрезка совсем не украшает деревья. Фото: Виктория СУХОВА

- Во Владимире давно не строили хороших, больших гостиниц. Разрешение на ее строительство было получено еще девять лет назад. И, наконец, мы договорились с инвестором, который приступает к работам. Конечно, это будет уже не «Хилтон», но отель получится стоящий. Что касается деревьев, то застройщику было выдано разрешение на вырубку 26 деревьев. И выдали мы его только после того, как он оплатил компенсационную выплату в размере 395 тысяч 325 рублей. Эта сумма позволит высадить в два раза больше деревьев, чем было уничтожено. Сейчас мы согласовываем место, где будет произведена компенсационная высадка, - подчеркнул официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Несмотря на такую «щедрость», активисты движения «Владимир будущего» называют уничтожение деревьев «циничными актами агрессии по отношению к флоре».

- Вырубка кленов у здания бывшей богадельни на Студеной горе лишний раз напомнила, что сохранение зеленых насаждений должно стать приоритетом. Наличие деревьев нужно учитывать еще на стадии проектирования. Если объект не получается вписать без вреда для растительности, следует запланировать пересадку. Современная техника может бережно выкопать дерево с корнями и переместить его в другое место. В случаях, когда сохранение или пересадка деревьев невозможны, должна применяться строгая система компенсации. Новые деревья нужно высаживать сразу взрослыми, высотой 4–5 метров, если не больше. За ростом и развитием саженцев следует постоянно наблюдать и требовать оперативной замены, если растения не прижились. Плата за вырубку, разумеется, должна быть не 15 тысяч рублей, как сейчас, а в несколько раз больше, - уверены урбанисты.

У филармонии спилили сухие ели. Фото: Виктория СУХОВА

Согласны с общественниками и рядовые владимирцы, которые наводнили социальные сети негативными комментариями, обратив внимание, что лучше бы спиливали больные деревья, например, у филармонии. Кстати, после этого засохшие ели на Садовой площади 27 июня начали убирать. Давно пора.

Перефразируя высказывание бывшего мэра Ольги Деевой — ну не приживаются в нашем городе деревья. Не приживаются!