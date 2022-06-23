Во Владимире ликвидируют затор у железнодорожного переезда в районе ВХЗ

Фото с сайта администрации города Владимира.

Хорошая новость для всех владимирских автомобилистов — похоже, что проблема железнодорожного переезда на улице Большая Нижегородская, что находится на ее пересечении с улицей Мира, наконец-то будет решена.

Как известно, в настоящее время на этом участке начались ремонтные работы. Затронут они не только проезжую часть, но и тротуары, которые планируется обновить и облагородить при помощи нового бордюрного камня.

Однако главные изменения все же произойдут на проезжей части. Сама территория ремонтных работ захватит участок от дома №71 до дома №77 по Большой Нижегородской, а сумма контракта составляет 18 миллионов рублей. Здесь решено привести в порядок железнодорожный переезд, который долгие годы буквально стопорит трафик, особенно в пиковые часы. Переезд весьма разбит, и чтобы перевалить через рельсы, водителям приходится существенно сбрасывать скорость. Отсюда заторы.

Фото с сайта администрации города Владимира.

По словам руководителя фирмы-подрядчика ООО «ВладСК» Александра Борисова, работы продлятся ориентировочно до 15 июля, при этом уже сейчас на переезде укладывают выравнивающий слой высотой около 15 сантиметров, который сравняет рельсы и дорогу.

- Станет намного лучше, увеличится скорость трафика, а значит, улучшится пропускная способность участка. Для ликвидации затора останется проработать вопрос по ограничению скорости на участке рядом с химзаводом и «Автоприбором», а также вопрос со светофорами на улице Погодина и у фабрики «Победа», которые очень тормозят движение, - говорит наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев.

По словам Евгения, ради безопасности следует убрать левые повороты на этих участках и снять знак ограничения скорости в 40 километров в час, чтобы автомобилисты могли ехать быстрее.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Кстати, в городском отделе ГИБДД уточнили, что рассматриваемый участок особо аварийным назвать нельзя — дорожные инциденты здесь происходят, но не настолько часто, чтобы создавались очаги аварийности. Впрочем, в мэрии Владимира пока скептически относятся к идее закрытия левых поворотов.

- В настоящее время закрывать их мы не планируем, так как это приведет к большим трудностям для многих водителей. Речь об этом можно будет вести только после того, как будет построен и пущен в эксплуатацию Рпенский проезд, - резюмировал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Что до ограничения скорости, то в мэрии уверены, что данный знак и вовсе ни на что не влияет — допустимый «нештрафуемый порог» в 20 километров в час позволяет водителям разгоняться на этой дороге до 60 километров в час, а в пиковое время таких скоростей там просто не бывает.

В любом случае, как только работы на участке у железнодорожного переезда полностью завершатся, автолюбителям станет немного, но легче — если это не сильно сбережет время, то подвеску машины поможет сохранить точно.