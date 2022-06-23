Главный тренер владимирского «Торпедо»: «Выход в ФНЛ-1 — перспектива не этого сезона»

Фото с официального сайта клуба.

После недолгого перерыва команда владимирского «Торпедо» вновь начала готовиться к предстоящим играм. Напомним, что вторая часть прошлого сезона выдалась для спортсменов удачной. На их счету всего одно поражение и первая строчка в подгруппе «Б». И это результат работы нового тренера — Александра Горбачева.

«Взбодрили» команду

- Хотелось бы сказать большое спасибо руководству клуба за то, что сделали для нас все условия для полноценной подготовки. Это касается как условий для тренировочного процесса во Владимире, так и организации выездного южного сбора. Пусть погода подвела нас в Кисловодске, но за это время мы попробовали футболистов на разных позициях. Тогда не было цели побеждать любой ценой в каждом контрольном поединке, нужно было подобрать варианты для идеальной игры «Торпедо» в каждой линии. На тот момент не было точного понимания, на что мы способны. За счёт тренировок и теоретических занятий мы смогли донести до игроков нашу идею, и они её правильно приняли, - отметил в интервью пресс-службе клуба наставник черно-белых.

«Взбодрили» команду не только новым тренером, но и игроками. В коллектив пришли семь новичков. Владислав Лабзин, Мурад Омаров и Ярослав Краснов сразу стали футболистами основного состава. Разное игровое время получили Максим Батраков, Никита Польщиков, Степан Костюков. Четыре матча на последнем рубеже провёл Артём Смирнов. Но главной «звездой» поля стал Никита Андреев, который забил не один гол в ворота соперников. Теперь главное, чтобы его не переманили в другой клуб.

- Возросла конкуренция, мы смогли варьировать состав, делать замены, которые положительно влияли на ход встреч. Задача тренера в этих условиях состояла в необходимости подготовить коллектив физически, тактически, психологически. Нам дали такую возможность, и мы подготовились, показав отличный результат, - подчеркнул Александр Горбачев.

Главный тренер решил остаться

Воодушевились и болельщики. Перед ними замаячила надежда на то, что команда сможет выйти в ФНЛ-1. Однако не все так просто — чтобы играть там, нужно улучшать условия.

Фото с официального сайта клуба.

- Во-первых, даже сейчас надо улучшать условия для футболистов. В нынешней ситуации их порой просто сложно удержать в «Торпедо». Но с другой стороны, существует основа, от которой можно оттолкнуться и сделать шаг наверх. У нас есть хороший административный штаб. В нашем распоряжении отличная база с двумя полями, на которых можно попеременно заниматься чуть ли не круглый год. Под рукой тренажёрный зал, есть транспорт. Но это всё-таки перспектива не этого сезона, - считает наставник «Торпедо».

Кстати, успешная игра владимирского клуба обратила на себя внимание специалистов, и Александру Горбачеву поступало несколько перспективных предложений. Однако он решил остаться во Владимире, чтобы еще больше укрепить «Торпедо».

Уже 25 июня черно-белые примут ногинское «Знамя», а 2 июля во Владимир пожалует ФК «Муром». Обе игры товарищеские. А вот старт нового сезона пока не определен.