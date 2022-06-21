Во Владимире девушка во время фотосессии спасла тонущего в озере ребенка

Место, где все произошло. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О героическом поступке молодой девушки из Владимира первыми рассказали соцсети. Не приводя конкретики, анонимный автор поделился историей о том, как в Загородном парке девушка бросилась в озеро за тонущим малышом и спасла его.

Случай на пирсе

Как выяснилось, инцидент случился днем 20 июня на водоеме, расположенном в Загородном парке на территории вейк-клуба «Водный Яркопарк», где желающие катаются на досках для вейк-серфинга и лодках. Информацию об этом подтвердил директор клуба Ярослав Чесноков.

- Это была посетительница парка — девушка, которая пришла на фотосессию, - рассказал Ярослав.

Вход на территорию водоема совершенно свободный — любой желающий может погулять по пирсу, покормить живущих тут же уток и просто посидеть и отдохнуть. Однако за порядком постоянно следят сотрудники, в число которых входят профессиональные спасатели.

В тот день на смене работали администратор Максим Самарин и его коллега Роман Дьячков.

- Было около трех часов дня, когда мы находились на ресепшне, и услышали крики о помощи, доносившиеся с пирса, - вспоминает Максим. - Мы с Романом за считанные секунды добежали туда и увидели, что в воду бросилась девушка, которая пришла фотографироваться.

Оказалось, что ближе к противоположному берегу в воду упал один из мальчиков, когда слишком сильно перегнулся.

- Девушка вытащила на пирс ребенка, а мы помогли выбраться ей самой, после чего другая девочка сказала нам, что это ее брат, что ему четыре или пять лет (точно не помню), а ей семь. Мы послали ее за мамой, велели захватить сухие вещи, а сами повели мальчика и спасшую его девушку к себе, - рассказывает Максим.

- Через некоторое время прибежала мама ребенка — она очень испугалась, начала отчитывать детей. Но мы попросили ее, чтобы сходила домой и взяла вещи для сына, чтобы он мог переодеться, - добавил Роман.

А пока женщина ходила домой за сухой одеждой, сотрудники клуба сами стали оказывать посильную помощь мокрым до нитки спасенному и его спасительнице. Девушке Роман и Максим дали кофту и шорты из собственных вещей, чтобы она смогла переодеть вымокшее платье, и принесли ей сок. А мальчику налили горячего чаю и дали поиграть две машинки.

- Поначалу мальчик был испуган, но понемногу пришел в себя, они с сестрой стали смеяться. Малыш говорил ей: «А представляешь, чтобы сейчас было, если бы я утонул?» - чисто по-детски шутили, - говорит Максим.

Роман Дьячков и Максим Самарин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К счастью, все закончилось благополучно — героическая девушка уехала на такси, оставив вымокшую одежду сушиться, а мальчик и его мама с сестрой ушли домой. По словам сотрудников клуба, подобный инцидент случился у них впервые с момента открытия — взрослые в воду падали, но с детьми никаких происшествий не случалось. Кстати, купаться здесь вообще запрещено — соответствующие таблички висят повсюду.

«Выбора не было»

Героиней дня оказалась 25-летняя жительница Владимира Марина Прохорова, которая работает в салоне красоты. Из скромности Марина попросила не размещать ее фотографию, но согласилась рассказать о событиях, произошедших на пирсе 20 июня.

- Мы с фотографом действительно пришли туда на фотосессию — место очень красивое. Мы фотографировались на мостике, в конце которого трое детей наблюдали за уточками. Когда мальчик упал в воду, дети начали кричать, девушка, которая меня фотографировала, увидела это первой и тоже начала звать на помощь, а я нырнула за ребенком — выбора не было, любой на моем месте поступил бы так же, - просто говорит Марина.

Девушка хорошо плавает, она «рыбкой» нырнула прямо в платье в водоем с тиной. Однако оказалось, что глубина в этом месте не очень большая, да и плыть за малышом далеко не пришлось — он свалился прямо у пирса.

- Мальчик барахтался руками и ногами. Было немного страшно, что не успею, но в результате все обошлось, правда он немного нахлебался воды, - вспоминает Марина.

Кстати, это уже не первый случай, когда Марина не проходит мимо чужой беды. Бросаться в воду за утопающим ей, конечно, раньше не приходилось, но год назад возле ее дома мальчик сломал ногу и звал на помощь. Марина вместе с еще одним молодым человеком подошли к ребенку, вызвали «скорую помощь» и сидели с ним, пока не появились родители, которые забрали малыша раньше бригады врачей.