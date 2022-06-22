Во Владимире автобус №55С могут продлить до улицы Балакирева

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Городские власти приняли решение пересмотреть маршруты двух городских автобусов - №13С и №55С, Причем один из них может стать короче, а другой наоборот окажется длиннее.

№13С могут пустить до улицы Мира

Часть жителей микрорайона Лунево пожаловалась руководству Владимира на работу единственного автобусного маршрута, который обслуживает этот весьма отдаленный от Владимира поселок. По мнению людей, автобус №13С, следующий отсюда до Тандема, курсирует раз в час, и совершает в день всего 12 рейсов, чего явно недостаточно для полноценного городского микрорайона, в котором живут как работающее население, так и их учащиеся дети.

Маршрут №13С обслуживается муниципальным «Владимирпассажиртрансом», и мэрия решила сделать его короче, чтобы участить интервалы движения, но понравилось это не всем.

- Часть жителей района предложила сократить маршрут в целях уменьшения интервалов движения — чтобы он передвигался от конечной Лунево до улицы Мира, разворачивался и ехал обратно. Но когда мы стали общаться с жителями, то выяснили, что другая их часть против такого сокращения, и просит оставить все как есть, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В результате было решено, что пока «тринадцатый» трогать не будут — власти решили еще раз более обстоятельно переговорить с жителями Лунево, и только после этого принять окончательное решение о судьбе маршрута. Так что пока он продолжит курсировать раз в час.

Новый автобус в «районе композиторов»

Одновременно в мэрии поделились и планами на другой маршрут, обслуживаемый муниципальным перевозчиком. Речь идет о маршруте №55С, который везет владимирцев от ДТЮ через Шепелево в Злобино и обратно. Есть мнение, что эти машины могут «бегать» на более дальнее расстояние.

На этот раз основными инициаторами изменений стали жители улицы Балакирева, которые давно сетуют, что после отмены маршрута №31 они не могут без пересадок добраться до улицы Мира. Единственный маршрут №2 ходит редко и следует через улицу Тракторную и Рокадную дорогу, что далеко не всем удобно, а троллейбусы №10 курсируют по улице Горького.

В качестве решения этой проблемы было предложено изменить «пятьдесят пятый».

- В настоящее время гендиректору «Владимирпассажиртранса» Михаилу Кулибабе дано задание просчитать график движения и интервалы маршрута №55С, если тот продлить до улицы Балакирева, - рассказал Александр Карпилович.

В мэрии пока никаких конкретных сроков не называют, но если рейс действительно продлят, у жителей района улиц Балакирева и Лакина станет значительно больше возможностей добраться до центра города.

Напомним, вопреки сложившемуся мнению, новые автобусы, которые купили для нужд «Владимирпассажиртранса» минувшей весной, не дополнили автопарк предприятия, а пришли на смену старым машинам, так что общее количество автобусов у муниципального перевозчика не увеличилось. В связи с этим единственный выход для улучшения транспортной ситуации — менять уже действующие схемы маршрутов.