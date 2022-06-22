Самый большой конкурс в ВлГУ среди журналистов, реставраторов и юристов

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20 июня в ВлГУ стартовала приемная кампания, а значит те, кто уже сдал ЕГЭ, могут подавать документы на очную форму обучения.

В этом году университет ведет прием на обучение по более 160 направлениям подготовки и специальностям разных уровней: среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

В соответствии с федеральным законом, в университете дополнительно выделено 167 бюджетных мест по приоритетным для экономики программам магистратуры, также увеличено количество мест на бакалавриате, например, по направлениям в сфере информационных технологий. На все специальности колледжа для поступающих после 9 класса тоже есть бесплатные места.

- Если говорить о цифрах в целом, то бюджетных мест стало в разы больше. На сегодняшний день у нас более 1700 мест для поступающих на бакалавриат и специалитет, более 600 мест в магистратуру, более 300 мест в колледжи. Плюс места по контракту, - отметил проректор по образовательной деятельности опорного вуза региона Алексей Панфилов.

Гуманитарный институт предлагает 11 направлений. Меньше всего бюджетных мест (10) – на журналистику и на рекламу и связи с общественностью. По 15 бесплатных мест — на лингвистику и музеологию. А вот на дипломатов нынче учат только по контракту. Также высокий конкурс по направлениям реставрация, хореографическое искусство — по 10 бюджетных мест, юриспруденция и таможенное дело — по 12 мест.

Нет проблем с бюджетными местами в Институте информационных технологий и радиоэлектроники. Например, сразу 50 человек бесплатно смогут учиться по направлению «информатика и вычислительная техника», по 25 - «информационные системы и технологии» и «программная инженерия».

Прибавилось бюджетных мест в Институте архитектуры, строительства и энергетики. 87 человек смогут учиться на строителей, 40 — на архитекторов.

Неплохие шансы у будущих педагогов — бюджетные места варьируются от 12 до 37. Больше всех шансов у тех, кто будет поступать по направлению «Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе» (37 мест на бюджет»), а также у учителей русского языка и литературы (25 мест), истории и иностранного языка, обществознания (по 22 места).

Самыми дорогими направлениями в вузе являются — «дизайн» «реставрация», «хореографическое искусство» - 215 тысяч рублей, нанотехнологии и микросистемная техника — 155 тысяч за первый курс. Цены на остальные направления варьируются от 110 до 135 тысяч рублей.