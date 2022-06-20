Владимирский «Макдональдс» откроется под другим названием 4 июля

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад было официально объявлено, что вместо покинувшего Россию «Макдональдса» его площади займет новое предприятие «Вкусно — и точка». Первые рестораны в столице уже начали работу.

На днях владимирцы обратили внимание, что в бывшей бургерной известного бренда на улице Гагарина тоже началось какое-то движение. Внутри проводится ремонт, а на дверях повесили объявление с приглашением на работу.

Принимают всех

Конкретики там не было никакой — лишь номер телефона. Мы дозвонились по нему и попробовали устроиться на работу. Вежливая сотрудница на другом конце трубки рассказала, что они действительно ищут работников, а также поделилась условиями трудоустройства.

Сперва собеседница осведомилась, в каком из ресторанов нам было бы удобно работать — на выбор предлагаются филиалы на проспекте Ленина, на улице Растопчина и, собственно, на улице Гагарина. Когда определились, нам объяснили, что делать дальше.

- Вам следует прийти и заполнить анкету. Мы работаем круглосуточно, и здесь находится дежурный менеджер — к нему и обратитесь, а если на месте будет директор, с вами сразу проведут собеседование. Если же директора не будет — назначат время, когда нужно подойти, - объяснила девушка.

Сотрудники ресторана добавили, что заведение действительно будет называться «Вкусно — и точка». При этом условия трудоустройства сюда более чем демократичные. Во-первых, работа предлагается всем желающим в возрасте от 16 лет и старше, во-вторых, пол будущего сотрудника не важен — берут как мужчин, так и женщин, без предпочтений.

- Вакантная должность у нас одна, и называется она «работник предприятия», а в процессе работы происходит повышение до инструктора, менеджера и так далее, - объяснила собеседница. - Вам предстоит трудиться либо на производстве самой продукции, либо в обслуживании — это прием и выдача заказа или работа в зале — определенной позиции у нас нет.

В ресторан и на медкомиссию

Оплату пообещали почасовую — по 158 рублей в час, однако нужно учесть, что трудоустройство здесь только официальное - «через трудовую книжку», так что подоходный налог в 13 процентов с вас вычтут, как положено. Впрочем, есть один плюс — график очень гибкий.

- График вы устанавливаете сами. Расписание мы составляем из того, какие есть возможности у сотрудников. Обычно это пять дней в неделю и два выходных, но выходные «плавающие». Работаем же по восемь часов — либо с 12.00 до 20.00, либо с 9.00 до 17.00. Тут все зависит от ваших возможностей, ведь кто-то учится, а кто-то может просто приходить сюда на подработку, - рассказал представитель компании.

При этом опыт работы в старом «Макдаке» тоже не важен — приходи хоть сразу после школы, хоть со стажем в 20 лет — все равно придется пройти обучение. Его с вами будет проводить инструктор непосредственно во время трудового процесса. Зато обучение оплачивается по тому же тарифу, что и рабочее время.

В заключение сотрудники общепита уточнили, что на собеседование нужно захватить лишь паспорт — остальное понадобится уже при трудоустройстве, однако не стоит забывать, что вам еще придется пройти медкомиссию — вполне обычное правило при приеме на работу на предприятие питания.

- Ориентировочно мы открываемся 4 июля, хотя возможно смещение графика, - заключили в новом ресторане и пообещали, что зарплату будут платить дважды в месяц — как того и требует закон.