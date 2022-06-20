Власти 33 региона ищут способы привлечь в область IT-компании

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16 июня в Центре управления регионом Владимирской области побывал директор департамента цифрового развития Владимирской области Сергей Орлов. Он рассказал о том, что делается для поддержки IT-отрасли в регионе, а также о том, как Владимирская область переходит на цифру.

«Айтишникам» не всегда нужен офис

В марте на уровне Президента России было заявлено о поддержке IT-отрасли в России. Естественно, что у Сергея Орлова спросили, есть ли какие-то механизмы помощи специалистам этой сферы во Владимирской области.

- IT-отрасль сейчас у нас, безусловно, находится на острие, - сказал Сергей Орлов. – Чтобы ее поддержать, приняты меры по льготному кредитованию специалистов этой сферы. По снижению налоговой нагрузки для предприятий. Есть отсрочки от призыва. Главное, чтобы предприятие было аккредитовано на сайте Минцифры и IT-отрасль составляла не менее 90 процентов от всей деятельности предприятия. У нас во Владимирской области таких предприятий более ста.

На региональном уровне сейчас также прорабатываются меры поддержки данных специалистов. В «белом доме» обсуждают их с представителями компаний.

- Кроме того, мы одновременно думаем, как с помощью этих механизмов привлечь в область новые компании данной отрасли, - добавил Сергей Орлов. – И речь сейчас идет не только о финансовой составляющей, но и о комфорте работы и проживания. Ведь «айтишники», как правило, ребята молодые и мобильные. Им не всегда нужен офис. Для многих важнее работать удаленно, но имея возможность делать это в команде с другими специалистами. Думаем, как это реализовать.

Высокоскоростной интернет на деревне

Тем временем, нужно признать, что во Владимирской области до сих пор не везде хорошо ловит мобильная связь и интернет. Вот чтобы этого не было, в регионе будет реализовываться федеральный проект по постройке базовых сотовых станций под названием «Устранение цифрового неравенства».

- По сути, он направлен на то, чтобы люди в малых населенных пунктах получил доступ к высокоскоростному интернету, - рассказал Сергей Орлов. – Ранее в деревнях устанавливали вышки с вай-фаем. Но в наше время этого, конечно, не достаточно. Сейчас решено, что в населенных пунктах численностью населения от ста до пятисот человек должен появиться высокоскоростной интернет.

Проект реализуется с прошлого года. В 2021 году интернетом обеспечили 21 населенный пункт. В этом году квота выдана на 19 населенных пунктов. Их выбрали по итогам голосования на портале Госуслуг.

- Сейчас из-за санкций есть определенные сложности с реализацией, но вопросы будут решены, - рассказал Сергей Орлов. – Проект рассчитан на 10 лет. Так что надеемся по максимуму охватить интернетом весь регион.