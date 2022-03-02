Только 700 владимирцев из 16 тысяч знают о компенсации за то, что в их домах нет счетчика тепла

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После того, как во Владимирской области с 1 октября 2021 года вступили в силу новые единые нормативы потребления в части отопления, жильцы многих многоквартирных домов заметили, что суммы в платежках выросли. Особенно это коснулось жильцов одно- и двухэтажек.

Всему виной переход на федеральные правила расчета нормативов, которые и привели к тому, что люди, живущие в домах без общедомовых приборов учета теплоэнергии, стали получать бОльшие суммы, чем было.

Как рассказала в эфире Центра управления регионом Владимирской области директор регионального департамента цен и тарифов Мария Новоселова, изначально делалось это для того, чтобы всех уравнять. Чтобы условный житель пятиэтажки в Киржаче не получал платежку выше, чем условный житель такого же дома где-нибудь в Вязниках. Однако произошел определенный перекос, который напрямую затронул малоэтажки.

- Речь идет о малоэтажных домах до 1999 года постройки, где, чаще всего, в связи с отсутствием подвалов нет технической возможности установить общедомовой прибор учета, - рассказала Мария Новоселова.

Новые нормативы в таких домах лишь увеличили плату, так что вышло, что людям стало только хуже.

- Мы долго думали, как быть — с одной стороны, нужно исполнить федеральное законодательство, с другой стороны, мы понимали, что это серьезная платежная нагрузка на жителей. В итоге было принято решение – законодательство исполняем, но одновременно сопровождаем это мерами дополнительной социальной поддержки, - объяснила Мария Новоселова.

Говоря по-простому, власти решили выплачивать компенсации жильцам, у которых в домах нет осчетчиков тепла, и у которых выросли платежки. Выплаты производятся с таким расчетом, чтобы общий размер платы за «коммуналку» не превысил предельного роста в 5,4 процента к уровню декабря 2020 года. В общем — у кого в 2021 году «коммуналка» скакнула выше этого процента, тому компенсация и положена.

В нынешнем году на эти цели бюджет Владимирской области выделил 105 миллионов рублей, однако люди просто не знают про выплаты. По словам Марии Новоселовой, из 16 тысяч абонентов, которым она положена, обратилось за ней всего 700.

Впрочем, власти региона связывают столь малое количество обращений еще и с условиями предоставления компенсации — одним из них является полное отсутствие долгов по «коммуналке», а именно в малоэтажках таких должников довольно много.

В администрации Владимирской области уточнили, что компенсация распространяется не только на жильцов малоэтажек, но и в целом на всех, у кого общедомовой прибор учета тепла не стоит по техническим причинам. Для ее получения требуется собрать пакет документов, с которым затем необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения, который, в свою очередь, передаст сведения в департамент цен и тарифов, а тот произведет выплату.

- Срок рассмотрения составляет 30 дней, компенсация перечисляется на счет, указанный жителями, - сказали в администрации Владимирской области.

Следует помнить, что за 2021 год срок подачи заявлений истекает 31 декабря 2022 года.

КОНКРЕТНО

Для получения субсидии на отопление гражданину необходимо предоставить следующие документы:

- заявление;

- паспорт и копии его 2, 3 и 5 страниц;

- документ на право собственности или пользования жилым помещением (выписка из реестра ЕГРН, договор социального найма, либо договор аренды) + копия этого документа;

- копии квитанций за оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 года и за каждый месяц 2021 года, указываемый гражданином для получения компенсации, где, по мнению заявителя, имеется превышение предельного индекса (в 5,4 процента). Речь идет абсолютно обо всех квитанциях, которые жилец получает, за исключением капремонта;

- копия выписки из техпаспорта дома (первая страница и раздел с указанием благоустройства многоквартирного дома, центральное отопление, канализация, водоотведение и прочее), либо документ, выдающийся органами местного самоуправления о наборе коммунальных услуг, соответствующем жилью заявителя (такие документы могут предоставить в местной администрации или в вашей управляющей компании);

- если от вашего имени действует другой гражданин, он обязан предоставить свой паспорт и нотариально удостоверенную доверенность, либо приравненную к ней доверенность;

- копию документа об отсутствии технической возможности установить в доме общий прибор учета в 2021 году (акт по специальной форме, который выдается ресурсоснабжающей организацией);

- копия реквизита банковского счета, на который вы желаете получить компенсацию.

Все документы в обязательном порядке должен удостоверить сотрудник отдела социальной защиты населения.