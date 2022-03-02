На строительство двух школ во Владимирской области выделят больше 300 миллионов рублей

Школа в Коврове, которую планируют достроить в ближайшее время. Фото АВО.

В общей сложности расходы бюджета планируется увеличить на сумму более 8,65 миллиардов рублей. Это профицит, связанный с перевыполнением прогнозов по налогу на прибыль организаций.

Львиную долю от этой суммы направят на развитие ЖКХ и переселение из аварийного жилья, образование, транспорт и дорожное хозяйство, а также здравоохранение.

В новые больницы привлекут новых медиков

На развитие здравоохранения предлагают дополнительно направить 1,2 миллиарда рублей.

Самую большую сумму в 386 миллионов рублей потратят на закупку нового оборудования для 15 больниц и реанимобиля для неонатальной помощи для ОДКБ.

332 миллиона рублей отдадут на строительство и ремонт объектов здравоохранения. В частности, на реконструкцию здания материального склада под здание лабораторного корпуса с переходом в хирургический корпус в областном клиническом онкологическом диспансере, на капитальные ремонты взрослой поликлиники ЦГБ Коврова, здания владимирского базового медицинского колледжа, стационара и пищеблока детской городской больницы Гусь-Хрустального, здания областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

261 миллион рублей пойдет на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтов в 29 областных медучреждениях.

64 миллиона рублей направят на привлечение врачей — на субсидии на уплату первоначального взноса по ипотеке для 30 специалистов и на единовременные выплаты разным специалистам. Это поможет привлечь в отрасль 12 врачей и 25 специалистов среднего медицинского персонала.

Отдельная статья расходов – коронавирус. Так, 56,3 миллиона рублей выделят на покупку лекарств пациентам, которые лечатся от коронавируса дома. А 26,6 миллиона рублей пойдет на обеспечение бесплатными путевками медработников, перенесших Covid-19.

Строительство и ремонт школ

Почти 1,3 миллиарда рублей врио губернатора предлагает дополнительно направить на образование. Из них 238,5 миллиона рублей потратят на текущий ремонт крыш, замену окон, ремонт учебных помещений, систем тепло-, водо- и электроснабжения, а также на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений образования (89 миллионов – для 21 областной общеобразовательной организации интернатного типа и 7 детских домов, 138,5 миллиона рублей − для 24 областных колледжей, 11 миллионов рублей – для кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского).

153,3 миллиона рублей требуется дополнительно на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в Коврове. Более 232 миллионов направят в 2022 и 2023 годах на стройку начальной школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

100 миллионов рублей предлагают выделить на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций: средства планируется распределить между школами и детскими садами на конкурсной основе.

Кроме того, есть намерение увеличить на 8,6 процента размеры стипендий учащимся колледжей области уже с 1 января вместо запланированного ранее срока – 1 сентября 2022 года. Если депутаты примут данное решение, то индексация пройдет задним числом.

Создание библиотек и новых экспозиций

400 миллионов рублей собираются дополнительно выделить на культуру. Почти 200 миллионов запланировано на ремонты 10 учреждений культуры: детской школы искусств Суздаля и детской музыкальной школы Ковровского района, а также домов культуры в разных районах 33 региона. В эту же сумму входит оснащение оборудованием и музыкальными инструментами детской школы искусств Меленковского района, Селинского дома культуры Меленковского района, дома культуры в поселке Новый Ковровского района и детской школы искусств поселка Мстёра, а также закупка автотранспорта для Черкутинского дома культуры.

Ещё 28,6 миллиона рублей предлагается направить на ремонт двух городских библиотек и создание модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки в областном центре. Из этих средств 7 миллионов рублей может быть направлено на комплектование книжных фондов библиотек 30 муниципальных образований региона.

71,8 миллиона рублей заложены на ремонт и приобретение оборудования и музыкальных инструментов для Областного дворца культуры и искусства, Центра классической музыки, областной филармонии и областного колледжа культуры и искусства. 15 миллионов рублей предлагается выделить на реконструкцию памятника «Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных» в Муроме.